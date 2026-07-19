¿Cuántas finales del Mundial ha jugado Lionel Messi?

"La Pulga" busca su segundo título con La Albiceleste.

Lionel Messi apunta a la final de Norteamérica 2026 ante España e igualar un récord que le pertenece a la figura brasileña Cafú.

El delantero del Inter Miami disputará su tercera final de Copa del Mundo. La primera ocurrió en Brasil 2014, después ganó el título en Qatar 2022 y por último en Norteamérica 2026 cerrará una brillante carrera con su tercer encuentro por el título del torneo de la FIFA.

El astro argentino buscará ayudar a su equipo en la búsqueda del título mundial, en su tercera Copa del Mundo.

De fracasar en varias ocasiones a ganar múltiples títulos con Argentina

Antes del 2021, los logros de Lionel Messi con la Selección de Argentina solo eran en categorías inferiores, al ganar la Copa del Mundo Sub-20 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

Sin embargo, ese mismo año, el delantero rosarino levantó su primera Copa América con Argentina, en 2022 fue campeón del mundo y ganó la Finalissima y por último en 2024 se convirtió en bicampeón de la Copa América.

Con todos los logros que ya presume en su carrera, Lionel Messi se coloca entre los mejores tres jugadores en la historia de Argentina, ya que a nivel de clubes también suma títulos importantes, como LaLiga de España y la Champions League.

DCO