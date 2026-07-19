¡OFICIAL! España y Argentina tienen sorpresas en sus alineaciones para la gran final del Mundial 2026

España y Argentina revelaron sus alineaciones para el partido de la gran final de la Copa del Mundo 2026, a celebrarse en Nueva York, en la que se encuentran algunas sorpresas del lado de la Albiceleste, pues Lionel Scaloni mandó como titular a Gonzalo Montiel en lugar de Nahuel Molina.
Por su parte, Luis de la Fuente, entrenador de La Roja, mandó al mismo 11 que disputó el encuentro de las semifinales contra Francia, a la que derrotó 2-0 en Dallas, con lo que impidió que Les Bleus llegaran a su tercera final consecutiva en el magno evento de la FIFA.
- ESPAÑA: Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri, Fabián Ruiz, Álex Baena, Dani Olmo, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal.
- ARGENTINA: Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González, Lionel Messi y Julián Álvarez.
EVG
TE RECOMENDAMOS:
Automovilismo