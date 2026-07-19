Futbol internacional

¡OFICIAL! España y Argentina tienen sorpresas en sus alineaciones para la gran final del Mundial 2026

Algunas sorpresas en la alineación de Argentina para el partido de la gran final de la Copa del Mundo 2026 contra España, duelo que se llevará a cabo en el Estadio MetLife de Nueva York

Las dos selecciones presentarán a sus mejores futbolistas para disputar el título más importante del futbol.
Las dos selecciones presentarán a sus mejores futbolistas para disputar el título más importante del futbol. Foto: X @fifaworldcup_es
Por:
Enrique Villanueva

España y Argentina revelaron sus alineaciones para el partido de la gran final de la Copa del Mundo 2026, a celebrarse en Nueva York, en la que se encuentran algunas sorpresas del lado de la Albiceleste, pues Lionel Scaloni mandó como titular a Gonzalo Montiel en lugar de Nahuel Molina.

Por su parte, Luis de la Fuente, entrenador de La Roja, mandó al mismo 11 que disputó el encuentro de las semifinales contra Francia, a la que derrotó 2-0 en Dallas, con lo que impidió que Les Bleus llegaran a su tercera final consecutiva en el magno evento de la FIFA.

  • ESPAÑA: Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri, Fabián Ruiz, Álex Baena, Dani Olmo, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal.
  • ARGENTINA: Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González, Lionel Messi y Julián Álvarez.

EVG

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Kimi Antonelli celebra su victoria en el Gran Premio de Bélgica de la F1 2026.
Automovilismo

Así va el campeonato de pilotos de la F1 2026 tras el triunfo de Kimi Antonelli en el Gran Premio de Bélgica


Google Reviews