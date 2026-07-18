El nuevo récord de Kylian Mbappé que Lionel Messi podría superar en la final del Mundial 2026, pero es muy complicado

Mbappé se convierte en el máximo anotadores de las Copas del Mundo.

Kylian Mbappé hizo historia en el Mundial. Habría preferido un desenlace diferente. El astro francés superó el sábado a Lionel Messi en la lucha por el récord de goles en Mundiales a lo largo de su carrera, al anotar dos veces por Francia, que cayó el sábado 6-4 ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto y llegar a 22 tantos.

Kylian Mbappé terminó este Mundial con 10 dianas, dos más que Lionel Messi en la carrera por el Botín de Oro, que se otorga al máximo goleador del torneo. Si se mantiene por delante de Messi después de que Argentina juegue contra España en la final de este domingo, se convertiría en el primer jugador en ganar el Botín de Oro dos veces.

“Habría preferido no ser el máximo goleador de la historia y jugar el partido de mañana”, comentó el atacante.

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Les Bleus se quedaron sin la oportunidad de disputar su tercera final consecutiva de la Copa del Mundo al caer ante España en las semifinales.

Mbappé anotó ocho goles para ganar el Botín de Oro hace cuatro años en Qatar, donde Francia perdió ante Messi y Argentina en una tanda de penales en la final.

Sus 10 goles en el torneo de este año igualaron la tercera mayor cifra en un Mundial. Just Fontaine estableció un récord de 13 goles para Francia en 1958 , Sandor Kocsis, de Hungría, anotó 11 en 1954, y Gerd Müller, de Alemania Occidental, logró 10 en 1970.

La búsqueda del Botín de Oro por parte de Mbappé parecía no ir a ninguna parte. Francia perdía 4-0 al descanso.

Mbappé y Francia cobraron vida en la segunda mitad. Desvió un disparo por encima del guardameta inglés Dean Henderson a los 48 minutos para iniciar una remontada de Les Bleus, que también recibieron el aporte de goles de Bradley Barcola y Ousmane Dembélé.

Aujourd’hui est ta dernière danse.



Toi qui nous as tant donné.

Nous aurions dû t’offrir une meilleure fin, mais nous avons échoué.

Mettre des mots sur ce que tu as apporté pendant 14 ans est très difficile, tant tu as été un acteur majeur du renouveau de cette équipe. Les gens… pic.twitter.com/uGQIWqodgv — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 18, 2026

Michael Olise aportó dos asistencias, estableciendo un récord con siete en este Mundial, una más que Pelé, de Brasil, quien prodigó seis en 1970.

Francia se acercó 4-3 con el segundo gol de Mbappé, quien volvió a vencer a Henderson con un remate de zurda desde unos 14 metros a los 66 para superar la marca de Messi, de 21 goles en su carrera mundialista.

“Hubo dos mitades muy diferentes”, dijo Mbappé. “Durante la primera, puedo entender por qué algunas personas piensan que hicimos el ridículo y no le hicimos justicia a la camiseta. Yo diría, en cambio, que fuimos humanos y no podemos permitirnos serlo. Estábamos completamente aturdidos, y ellos realmente nos despertaron de manera brusca”.

Dijo que los jugadores franceses querían ganar por Didier Deschamps, quien dirigió su último partido con la selección nacional.

“Al final , no ganamos, y es una pena para el entrenador”, dijo Mbappé. “La primera mitad da la impresión de que le fallamos — no es en absoluto como queríamos que se sintiera. Este partido no va a empañar el legado de Didier Deschamps”.

🗣️ Kylian Mbappé: "Prefiero no ser el máxima goleador y estar jugando la final mañana."



CHAPÓ 👏🏻 pic.twitter.com/pWLV5YD5Xn — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) July 18, 2026

Francia ganó el Mundial bajo Deschamps en 2018, perdió una final desgarradora ante Argentina en penales en 2022, y fue frenada ofensivamente por España en las semifinales. Fue un cierre decepcionante de los 14 años de Deschamps al frente, después de que su plantel lleno de estrellas figuró entre los favoritos para ganar otro Mundial.

Se espera ampliamente que Zinedine Zidane sea confirmado como sucesor de Deschamps en los próximos días por la federación francesa de futbol.

“Es el final de un recorrido que representó el periodo más hermoso”, dijo Deschamps. “Cuando empecé en 2012... puse a la selección francesa primero”.

Deschamps abrazó a los jugadores en el campo antes de retirarse y defendió a Mbappé en su conferencia de prensa.

“Sé que se le ha dado una imagen que no es fiel a la realidad”, dijo el entrenador. “Es un capitán increíble y, como muchos de estos jugadores, ha evolucionado. Está decepcionado de no haber logrado competir en la final”.