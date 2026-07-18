¿Quién ganará el Mundial 2026? Esto dice la astrología

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina no solo ha generado expectativa por el nivel futbolístico de ambas selecciones, también ha despertado el interés de quienes siguen la astrología deportiva.

A horas del partido que se dispute en Nueva York, distintos astrólogos han compartido sus pronósticos sobre cuál de los dos equipos tendría una mejor energía para conquistar la Copa del Mundo.

Si tú también quieres saber que han dicho los astros respecto al ganador del Mundial 2026, en La Razón te contamos todo lo que debes saber.

⚽ ¡Lo logró! 🏆 Argentina se convirtió en el rival de España en la final del Mundial 2026 tras derrotar épicamente 2-1 a Inglaterra en Atlanta, donde caía 1-0 al minuto 85, cuando Enzo Fernández emparejó los cartones. Lautaro Martínez hizo el gol de la victoria al minuto 92.… pic.twitter.com/uSpcinOi8a — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 15, 2026

Los astrólogos están divididos

Aunque no existe una postura unánime, varias de las predicciones publicadas en los últimos días coinciden en otorgar una ligera ventaja a Argentina, mientras que otras consideran que España cuenta con una carta astral más equilibrada para disputar una final de esta magnitud.

Uno de los pronósticos más comentados es el del famoso astrólogo Juan Cruz Sirius, quien aseguró que el duelo será muy parejo, aunque observó una ventaja para la Albiceleste desde el punto de vista astrológico. De acuerdo con su análisis, la energía del momento favorecería ligeramente al conjunto sudamericano en los instantes decisivos del encuentro.

En una línea similar, la astróloga Jimena La Torre señaló que la combinación de distintos elementos, entre ellos la astrología, el tarot y la numerología, apunta a un panorama favorable para Argentina, aunque advirtió que una final siempre puede cambiar por pequeños detalles.

Por otro lado, algunos análisis sostienen que la configuración astral también podría beneficiar a España. Un estudio publicado por Astrology.com, antes de que se definiera la final, proyectaba que Argentina tenía buenas posibilidades de llegar al partido decisivo, pero finalmente otorgaba mayores probabilidades de coronarse a otro escenario, lo que demuestra que incluso dentro de la astrología existen interpretaciones distintas.

ARGENTINA vs ESPAÑA #Astrologia



Dos meses antes del inicio del mundial publiqué mi articulo/video sobre la astrología de la Selección Argentina donde dije: "Argentina estará en las semifinales (como mínimo), no decepcionará peleará por el titulo. Llegado el caso de la semifinal… pic.twitter.com/z3Aaw9UymV — Astrologia con rigurosidad (@JuanCruzSirius) July 17, 2026

Más allá de las diferencias, la mayoría de los especialistas coincide en que el duelo entre España y Argentina será uno de los más cerrados de los últimos años.

Mientras la selección española llega invicta y con una de las mejores defensas del torneo, Argentina busca revalidar el título conquistado en Qatar 2022 y despedir a Lionel Messi con un nuevo campeonato mundial.

Es importante recordar que la astrología no tiene sustento científico para predecir resultados deportivos y sus interpretaciones forman parte de prácticas esotéricas y de entretenimiento, por lo que no representan un pronóstico verificable.

Al final, el verdadero campeón del Mundial 2026 se conocerá sobre la cancha, donde España y Argentina buscarán escribir un nuevo capítulo en la historia del futbol. Mientras tanto, los astros ya emitieron su particular “veredicto”, aunque será el balón el que tenga la última palabra.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT