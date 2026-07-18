Inglaterra logra el tercer lugar del Mundial 2026 con cardiaco triunfo sobre Francia; es su mejor papel desde 1966

Inglaterra logró el tercer lugar del Mundial 2026 con su victoria sobre Francia en Miami.

Con un triplete de Bukayo Saka, Inglaterra derrotó 6-4 a Francia en Miami para quedarse con el tercer lugar y la medalla de bronce de la Copa del Mundo 2026. El juego se le complicó en la segunda mitad a los británicos, que ganaban 4-0 al descanso, pero no dejaron que les Bleus lograran la remontada.

Los tres leones borraron a los galos en la primera mitad con cuatro anotaciones, incluido un troblete de Bukayo Saka. Declan Rice abrió los cartones al minuto 3 al definir con un potente disparo fuera del área, tras aprovechar un yerro en la salida rival.

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Francia vs Inglaterra por el Tercer Lugar

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Ezri Konsa consiguió el 2-0 al minuto 18 con un remate de cabeza en un tiro de esquina ejecutado por Declan Rice. Bukayo Saka marcó su primer gol de la tarde al minuto 37, a pase de Marcus Rashford.

El delantero del Arsenal hizo su segunda diana al 46′, justo antes del descanso, para poner el 4-0 a favor de Inglaterra con un tiro raso y colocado de zurda al ingresar al área.

Francia revive en el segundo tiempo

La actitud de Francia cambió por completo desde el arranque del complemento y al minuto 48 recortó distancias por conducto de Kylian Mbappé.

Bradley Barcola convirtió el segundo gol para Les Bleus al minuto 54 con un tiro de zurda en el área para despertar a la fanaticada francesa en Miami.

Inglaterra intentó detener el vendaval de los dirigidos por Didier Deschamps, que al 66 se pusieron a un tanto de emparejar la pizarra gracias a Kylian Mbappé, quien definió con un zurdazo en el área, tras una doble pared con Michael Olise, quien al 75′ se quedó a nada de igualar el partido.

Pero en una descolgada los ingleses consiguieron un penalti a favor al minuto 85. Bukayo Saka tomó el esférico para cobrar desde los 11 pasos, desde donde engañó a Mike Maignan para asegurar el triunfo y el bronce para los dirigidos por Thomas Tuchel.

Inglaterra logró así su mejor papel en un Mundial desde el título conseguido como anfitrión en 1966. Los tres leones también fueron semifinalistas en Italia 1990 y Rusia 2018, pero en ambas ediciones culminaron en el cuarto sitio.

Ousmane Dembélé hizo el cuarto tanto para Francia con un zurdazo colocado a media altura al 96′, pero ya no le alcanzó a los dirigidos por Didier Deschamps, pues Jude Bellingham sentenció el duelo con un golazo al 98′.

EVG