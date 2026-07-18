¿Cuáles son las peores goleadas que Francia ha recibido en una Copa del Mundo?

Francia se fue al descanso con una desventaja de 4-0 ante Inglaterra en el duelo por el tercer lugar del Mundial 2026.

Que Francia pierda un partido por goleada en una Copa del Mundo no es algo común. El 4-0 por el cual Inglaterra la derrota hasta el medio tiempo del juego por el tercer lugar del Mundial 2026 es hasta el momento el marcador más abultado en contra para Les Bleus en el magno evento de la FIFA.

La peor derrota en contra para los franceses en justas mundialistas hasta la fecha es el 5-2 sufrido a manos de Brasil en las semifinales de Suecia 1958.

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Francia vs Inglaterra por el Tercer Lugar

Este sábado a las 2:50 pm

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Francia acumula siete tropiezos por diferencia de dos anotaciones en Copa del Mundo. Si se mantiene o aumenta el 4-0 de Inglaterra en el segundo tiempo en Miami, significará la peor goleada en contra para Les Bleus en la historia de los Mundiales.

Peores derrotas de Francia en Mundiales

Inglaterra 4-0 Francia (Al medio tiempo - Juego por el tercer lugar de Norteamérica 2026)

Brasil 5-2 Francia (Semifinales Suecia 1958)

Inglaterra 3-1 Francia (Primera fase España 1982)

Italia 3-1 Francia (Cuartos de final Francia 1938)

España 2-0 Francia (Semifinales Mundial 2026)

México 2-0 Francia (Primera fase Sudáfrica 2010)

Dinamarca 2-0 Francia (Primera fase Corea-Japón 2002)

Alemania 2-0 Francia (Semifinales México 1986)

Inglaterra 2-0 Francia (Primera fase Inglaterra 1966)

EVG