El VIDEO en el que Gilberto Mora se pone la playera de su nuevo equipo en pleno Mundial 2026

Gilberto Mora fue la gran revelación de México en el Mundial 2026.

Gilberto Mora fue la sensación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, en el que dejó buenas impresiones tanto en los aficionados nacionales como en los extranjeros. En redes sociales circula un video en el que el joven mediocampista ficha con Noruega en pleno desarrollo del torneo.

El jugador de Xolos aprovechó su descanso tras la eliminación del Tricolor para ir a Miami al duelo de octavos de final entre Inglaterra y Noruega, selección esta última a la que apoyó desde las tribunas del Hard Rock Stadium junto con su representante Rafaela Pimenta.

❤️🇳🇴 The moment when Rafaela Pimenta, who’s the agent of both Erling Haaland and Gilberto Mora, gave the 17-year-old wonderkid a Norway shirt to support Haaland at the World Cup. 👏🏼 pic.twitter.com/Q2gYEDTs3X — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) July 18, 2026

En redes sociales circula el video del momento en el que Rafaela Pimenta le da a Gilberto Mora el jersey de los vikingos rojos, mismo que el mexicano se puso de inmediato para lucirlo ante los aplausos de los presentes.

El apoyo de Gilberto Mora a Noruega en el Mundial 2026

Gilberto Mora apoyó a Noruega e Miami en el cotejo de los nórdicos contra Inglaterra en cuartos de final, encuentro en el que el mediocampista de Tijuana se unió al remo vikingo.

Las cámaras captaron al seleccionado tricolor mientras se unía al famoso remo vikingo que se popularizó durante los partidos que Erling Haaland y compañía disputaron en la Copa del Mundo 2026.

Gilberto Mora y la Selección Mexicana hubieran enfrentado a Noruega en Miami si hubieran superado a Inglaterra en los octavos de final en el Estadio Azteca.

Gilberto Mora, la revelación de México en el Mundial 2026

Gilberto Mora fue uno de los jugadores más destacados de la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo 2026, evento en el que tuvo participación en cuatro cotejos, pues el único que observó desde el banquillo de suplentes fue el triunfo de 1-0 sobre Corea del Sur en fase de grupos.

Javier Aguirre puso a Morita como titular en los cotejos contra Chequia, Ecuador e Inglaterra, destacando su desparpajo y seguridad principalmente en el 2-0 ante la escuadra sudamericana en dieciseisavos de final.

Con apenas 17 años de edad, Gilberto Mora apunta a ser una de las piezas claves de la Selección Mexicana en el proceso rumbo al Mundial 2030, el cual recaerá en Rafael Márquez, el sucesor de Javier Aguirre en la dirección técnica.

EVG