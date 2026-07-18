Francia e Inglaterra protagonizaron un duelo que sorprendió por su resultado final durante la disputa por el Tercer Lugar del Mundial 2026 en el Estadio de Miami. El marcador quedó 4-6, favor la isla británica, pese a las bajas expectativas de miles de personas.

El conjunto francés mostró una destacada actuación durante gran parte del encuentro, a veces incluso poniendo en aprietos a la defensa inglesa. La presión y la velocidad en los contragolpes fueron las armas principales de los galos, quienes incluso lograron adelantarse en el marcador gracias a una jugada colectiva que desató la euforia de sus seguidores.

Sin embargo, la contundencia de Inglaterra en los momentos clave terminó marcando la diferencia este sábado. A pesar de los intentos de Francia por mantener la ventaja y controlar el partido, los ingleses aprovecharon errores y supieron aprovechar las oportunidades que se les presentaron.

Al terminar, los memes no se hicieron esperar, pues, a pesar de que ninguno de los dos equipos quería jugarlo, el enfrentamiento en la cancha fue uno de los mejores del torneo.

Los mejores MEMES del cardiaco partido Francia vs. Inglaterra

En redes sociales, los memes que más abundan sobre el partido entre Francia e Inglaterra de este sábado son los que reflejan cómo las selecciones europeas rompieron toda expectativa del público con su 4-6.

No voy a ver el partido Inglaterra vs Francia, no vale la pena.



Inglaterra vs Francia: pic.twitter.com/THwbEj7Gqy — Wen 𐐪ï𐑂 (@Wen_Mx) July 18, 2026

"Que aburrido será el Francia vs Inglaterra, a nadie le importa el tercer lugar"



El putísimo Francia vs Inglaterra: pic.twitter.com/i8ItO6x9jB — Asellus 🌌 (@Asellus_Blue) July 18, 2026

Además, otros usuarios recordaron que se difundió en redes que algunos jugadores galos e ingleses no le veían caso a disputarse el Tercer Lugar del Mundial, pero dieron un partido cardiaco.

El partido Francia vs Inglaterra a pesar de que ninguno de los dos equipos quería jugarlo pic.twitter.com/MREHdwzfKK — Swiftie Mexicana 🇲🇽 (@LaTayMexicana) July 18, 2026

La lluvia de goles sorprendió a miles esta tarde.

#CopaMundialFIFA



Así fue el Francia vs. Inglaterra:

Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 6 - 4 Francia 🇫🇷

😟 pic.twitter.com/hAw9iBv8ga — Mauricio (@Arq_autodidacta) July 18, 2026

Varios internautas afirman que el partido Francia vs. Inglaterra es ‘la verdadera final del Mundial’.

El partido de francia vs inglaterra fue una total LOCURA.



10 goles hubo en este partido, DIEZ GOLES lpm se sintio como una final pic.twitter.com/rDLvDq8rVQ — prie 🐐 (@tkstarrs) July 18, 2026

Y, tras la goleada a Francia, aseguran que Kylian Mbappé fue humillado frente a su novia Ester Expósito.

Fue a verlo jugar y lo golearon. 🚬 pic.twitter.com/FRak77KsAA — Martinalgui (@MartinoliCuri) July 18, 2026

‘Ya déjalo, está muerto’, insisten usuarios a Inglaterra tras el partido.

Una cosa durísima la que estamos viviendo en este Francia 🇫🇷 vs Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/6s4gXnykU2 — B. Marisol Reyes (@Fresatanicart) July 18, 2026

Inglaterra con suplentes goleando a Francia 🤯



Así hubieran jugado el miércoles mamón ya pa que 😭 pic.twitter.com/aQQpHcEsBV — 𝑺 𝑯 𝑬 𝑳 𝑩 𝒀 (@ShelbyT182) July 18, 2026

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