Francia e Inglaterra protagonizaron un duelo que sorprendió por su resultado final durante la disputa por el Tercer Lugar del Mundial 2026 en el Estadio de Miami. El marcador quedó 4-6, favor la isla británica, pese a las bajas expectativas de miles de personas.
El conjunto francés mostró una destacada actuación durante gran parte del encuentro, a veces incluso poniendo en aprietos a la defensa inglesa. La presión y la velocidad en los contragolpes fueron las armas principales de los galos, quienes incluso lograron adelantarse en el marcador gracias a una jugada colectiva que desató la euforia de sus seguidores.
Sin embargo, la contundencia de Inglaterra en los momentos clave terminó marcando la diferencia este sábado. A pesar de los intentos de Francia por mantener la ventaja y controlar el partido, los ingleses aprovecharon errores y supieron aprovechar las oportunidades que se les presentaron.
El legado de Didier Deschamps con Francia: Títulos, éxitos, fracasos y decepciones
Al terminar, los memes no se hicieron esperar, pues, a pesar de que ninguno de los dos equipos quería jugarlo, el enfrentamiento en la cancha fue uno de los mejores del torneo.
Los mejores MEMES del cardiaco partido Francia vs. Inglaterra
En redes sociales, los memes que más abundan sobre el partido entre Francia e Inglaterra de este sábado son los que reflejan cómo las selecciones europeas rompieron toda expectativa del público con su 4-6.
Además, otros usuarios recordaron que se difundió en redes que algunos jugadores galos e ingleses no le veían caso a disputarse el Tercer Lugar del Mundial, pero dieron un partido cardiaco.
La lluvia de goles sorprendió a miles esta tarde.
Varios internautas afirman que el partido Francia vs. Inglaterra es ‘la verdadera final del Mundial’.
Y, tras la goleada a Francia, aseguran que Kylian Mbappé fue humillado frente a su novia Ester Expósito.
‘Ya déjalo, está muerto’, insisten usuarios a Inglaterra tras el partido.
Puedes leer:
- Inglaterra logra el tercer lugar del Mundial 2026 con cardiaco triunfo sobre Francia; es su mejor papel desde 1966
- Kylian Mbappé le dedica la mejor carta a Didier Deschamps por su último juego al frente de Francia
- Isaac del Toro termina en la segunda posición en la Etapa 14 del Tour de Francia
- ¿España le copió a México? Luis de la Fuente se motiva con el famoso “¿Y si sí?” antes de enfrentar a Francia en el Mundial 2026