El legado de Didier Deschamps con Francia: Títulos, éxitos, fracasos y decepciones

Didier Deschamps no pudo cerrar con broche de oro su gestión de 14 años como director técnico de Francia, luego de que Les Bleus cayeron 6-4 a manos de Inglaterra en el partido por el tercer lugar de la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, los éxitos de los galos fueron más que los fracasos.

Si bien Deschamps se quedó con las ganas de guiar a Francia a su tercera final consecutiva en Copa del Mundo, le devolvió el protagonismo que había perdido a inicios de la década de 2010 tras el desastroso Mundial de aquel año en Sudáfrica.

Rusia 2018, el mejor momento de Deschamps con Francia

Didier Deschamps fue el entrenador que guió a Francia a su segundo título del orbe, mismo que consiguió en Rusia 2018, el primero de tres Mundiales que hasta el momento ha disputado Kylian Mbappé.

En Qatar 2022, Deschamps guió de nueva cuenta al juego definitivo a Les Bleus, que cayeron en serie de penaltis ante la Argentina de Lionel Messi tras un vibrante 3-3.

El otro título que Francia estuvo a nada de conseguir en la era Deschamps fue el de la Eurocopa 2016, que se celebró precisamente en suelo galo, donde los anfitriones cayeron 1-0 a manos de Portugal en la gran final.

🚨 Emotional moment as Kylian Mbappé hugs Didier Deschamps on his last ever game as France head coach. 🇫🇷 pic.twitter.com/FtioZGPRgj — Madrid Universal (@MadridUniversal) July 18, 2026

Eurocopa 2020, el torneo más flojo de Francia con Deschamps

En contraparte, la Eurocopa 2020, celebrada en 2021 a causa de la pandemia del coronavirus, fue el certamen en el que Francia tuvo su desempeño más flojo en estos 14 años.

Los dirigidos por Didier Deschamps sufrieron una sorpresiva eliminación a manos de Suiza en octavos de final, en un duelo que se definió en tanda de penaltis luego de una igualada a tres anotaciones.

En Mundiales, el desempeño menos destacado de Francia con Deschamps al frente ocurrió en Brasil 2014, donde quedó eliminada en cuartos de final frente a Alemania.

EVG