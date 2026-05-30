Spurs se impone a Thunder y clasifica a las Finales de la NBA contra los Knicks

Los San Antonio Spurs vencieron a Oklahoma City Thunder para clasificar a las Finales de la NBA.

Los San Antonio Spurs se convirtieron en el segundo finalista de la NBA, luego de que derrotaron por marcador de 111-103 a Oklahoma City Thunder en el séptimo y último partido de las Finales de la Conferencia Oeste, el cual tuvo como sede el Paycom Center en Oklahoma City.

De esta manera, el equipo de Texas se convirtió en el rival de los New York Knicks, que barrieron 4-0 a los Cleveland Cavaliers en las Finales de la Conferencia Este.

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¿Cuándo empiezan las finales de la NBA?

El Juego 1 de las Finales de la NBA está programado para desarrollarse el próximo martes 3 de junio. Será en el Paycom Center, casa de los vigentes monarcas de la liga.

Los Knicks serán locales hasta el Juego 3, el cual se llevará a cabo el próximo 8 de junio en el Madison Square Garden de Nueva York.

EVG