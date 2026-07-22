“Esta historia fue sólo mía”

Luego de 22 años de carrera y de haber asistido a su sexta Copa del Mundo con México, Guillermo Ochoa puso fin a su carrera como futbolista con un emotivo video y mensaje que compartió en sus redes sociales, en el que manifestó su agradecimiento a su familia, a los compañeros que tuvo y a la afición durante el viaje que comenzó el 15 de febrero de 2004.

“Ha llegado el momento de quitarme estos guantes por primera vez y dejarlos en otras manos. Hoy sólo puedo mirar atrás con orgullo y decir: Gracias. Gracias a mi familia. Gracias a mis compañeros. Gracias a cada aficionado que estuvo presente en cada etapa del camino. Esta historia nunca fue sólo mía”, decía parte del mensaje del nacido en Guadalajara, Jalisco.

“Me llevo el cariño de millones y la tranquilidad de haberlo entregado todo por México. De corazón, gracias por tanto”, concluyó el texto de Memo Ochoa, quien se formó en las fuerzas básicas del América, club con el que ganó su único título de liga en el Clausura 2005.

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Ochoa Magaña ya había revelado en pleno Mundial que colgaría los guantes en cuanto concluyera el torneo, pues en una dinámica aseguró que después de que finalizara el certamen “no le veo más sentido a seguir jugando”.

El excancerbero jalisciense jugó solamente los últimos 12 minutos en el 3-0 del Tricolor sobre Chequia en el cierre de la fase de grupos del torneo.

Su despedida como jugador en activo no pudo ser mejor, pues fue en la cancha del Estadio Azteca, en el que comenzó su trayectoria, y un trazo largo suyo fue el inició del gol de Álvaro Fidalgo para redondear una noche mágica de la Selección Mexicana, que por primera vez en Mundiales firmó una fase de grupos perfecta.

“El futbol me eligió para defender un arco, un escudo y la ilusión de toda una nación. Pero antes de eso mi familia cuidó de mí, ellos fueron mi primer equipo”, resaltó Memo Ochoa en una parte del clip, en el que revive sus debuts con América y Selección Mexicana.

“Ser portero es saber que puedes pasar 90 minutos esperando, porque quizá sólo habrá un instante en el que todo dependa de ti y cuando llegue ese momento no puedes dudar”, agregó el exguardameta tapatío de 41 años de edad, quien durante su carrera defendió las camisetas de nueve instituciones, la última de ellas la del AEL Limassol, en la Temporada 2025-2026.

Norteamérica 2026 fue la sexta Copa del Mundo en el que Memo Ochoa formó parte del Tricolor. Acudió a todas las ediciones del magno evento desde Alemania 2006 y fue titular en tres de ellas, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Junto con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, el jalisciense es el único en estar en seis justas mundialistas.

La medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, el tercer lugar en la Copa América 2007 y seis títulos de la Copa Oro fueron los principales logros de Ochoa durante su trayectoria como portero de la Selección Mexicana.

Ochoa Magaña debutó con el Tricolor en un amistoso frente a Hungría el 14 de diciembre de 2005, duelo en el que jugó los últimos 45 minutos en la victoria por 2-0 del equipo entonces dirigido por Ricardo La Volpe.

Memo Ochoa registró 154 apariciones con la Selección Mexicana, con la que recibió esa misma cantidad de goles y con la que también ganó un título de la Liga de Naciones de la Concacaf.

En 2011 se convirtió en el primer portero mexicano en irse a Europa, luego de que en el verano de ese año se unió a la plantilla del Ajaccio, donde con sus atajadas fue fundamental para que el club se salvara del descenso en sus primeras dos campañas.

Su único título en el viejo continente lo obtuvo con el Standard Lieja en 2018, con la conquista de la Copa de Bélgica.

Las atajadas a Neymar y Robert Lewandowski, entre muchas otras, quedarán por siempre en la memoria de los aficionados mexicanos.

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