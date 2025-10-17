España se mantiene delante de Argentina en el ranking FIFA; Alemania será cabeza de serie en el Mundial

España sigue al frente del ranking masculino de selecciones de la FIFA publicado el viernes y que tiene a Alemania encaminada a ser cabeza de serie en el sorteo del Mundial el 5 de diciembre, en el que participará el presidente estadounidense Donald Trump.

Alemania subió dos lugares al décimo puesto después de victorias consecutivas en las eliminatorias de la Copa del Mundo contra Luxemburgo e Irlanda del Norte. Alemania perdió ante Eslovaquia en su primer partido de las eliminatorias el mes pasado.

📺 𝗔𝗨𝗗𝗜𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔𝗦 | ¡¡La @SEFutbol también golea por la tele!!



📌 3.770.000 espectadores de media (30,1% de cuota de pantalla).



📌 8.047.000 personas vieron al menos un minuto del partido.



📌 4.444.000 televidentes en el minuto de oro.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/Q3lsjHXd6h — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) October 15, 2025

Croacia, subcampeona en el Mundial de 2018 y semifinalista en la edición de 2022, cayó al 11mo puesto después de empatar contra la República Checa la semana pasada.

Las 12 naciones cabeza de serie en el sorteo de 48 equipos serán los tres coanfitriones, Estados Unidos, Canadá y México, más los nueve clasificados directos mejor clasificados en la actualización del ranking FIFA de noviembre.

Italia, actual número nueve, probablemente acabará en los playoffs europeos en marzo como segunda de un grupo liderado por Noruega, lo que significa que el equipo que figure décimo en el ranking quedará como cabeza de serie en el Mundial que se jugará entre el 11 de junio y 19 de julio.

España lidera por delante del reinante campeón mundial Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Holanda, Brasil y Bélgica.

La Roja se apuntó un par de victorias ante Bulgaria y Georgia en las eliminatorias europeas para consolidarse en el primer puesto que había alcanzado en el previo ranking, en el que puso fin al reinado de Argentina desde abril de 2023. La Albiceleste ganó un puesto, tras sus triunfos ante Venezuela y Puerto Rico en unos amistosos, capitalizando el empate de Francia contra Islandia en las eliminatorias.

Las selecciones cabezas de serie quedarán en el Bombo 1 del sorteo del Mundial. Colombia, Uruguay y Ecuador se perfilan para el Bombo 2, donde también entrarían Marruecos, Colombia, Senegal, Japón, Irán y Corea del Sur y Ecuador. El Bombo 3 incluiría a Noruega y Austria por Europa, además de Paraguay, Australia, Egipto, Argelia, Costa de Marfil, Túnez, !atar, Uzbekistán y Sudáfrica.

🏆 #AmistosoInternacional



🎙️ Alexis Mac Allister: "Siempre es importante hacer goles y en una preparación para el Mundial". pic.twitter.com/kFWm7023Zl — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 15, 2025

Cuatro equipos de Europa se clasificarán mediante un repechaje continental y otras dos plazas serán asignados en un repechaje intercontinental. Ambos torneos se disputarán en marzo del año próximo.

Los dos ganadores del repechaje intercontinental, Bolivia y Nueva Caledonia participarán en el mismo, acabarán en el Bombo 4, junto a Arabia Saudi, Jordania, Ghana, Cabo Verde y Nueva Zelanda.

El ranking de octubre confirmó los cuadros enfrentamientos de los playoffs de África el próximo mes para decidir el equipo que irá al repechaje intercontinental. Los emparejamientos son Nigeria-Gabón y Camerún-Congo.

aar