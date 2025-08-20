Karely Ruiz entrena con el coach de Alana Flores para su pelea contra Karina García

Karely Ruiz se está preparando para su pelea contra Karina García en Stream Fighters 2025, donde será su debut en el mundo del box y para ella, decidió seguir los pasos de otras creadoras de contenido mexicanas como Alana Flores, al elegir a su coach para que la entrene a ella también.

Desde hace un par de meses, Karely Ruiz ha compartido contenido sobre su preparación para la pelea de exhibición entre ella y la ex integrante de La Casa de los Famosos Colombia, incluyendo el apoyo que ha recibido por parte de su entrenador Ronaldo, mejor conocido como Ronny.

Ya en el pasado, el hombre se ha dedicado a apoyar a varios creadores de contenido bien conocidos por el público como Ari Gameplays, Rivers y Belcast, por mencionar a algunos influencers que se le han acercado para aprender la disciplina deportiva.

En ese sentido, el joven ha tenido bastante éxito, pues por lo general los creadores a los que entrena logran vencer a sus rivales o al menos dan una pelea digna que deja al público satisfecho.

Tras la llegada de Karely al deporte, la mujer ha sido captada en varios videos de Ronny, con quien practica y así muestra cómo se ha entregado al box en los últimos meses para tratar de dar un combate óptimo.

De hecho, hace semanas un detalle que llamó la atención de la audiencia fue ver a la modelo de Only Fans en el mismo gimnasio que Alana Flores, pues se reveló que habían entrenado juntas, ya que se estaban preparando al mismo tiempo para peleas diferentes.

La pelea de Karely Ruiz se llevará a cabo el próximo 18 de octubre contra Karina García en el Coliseo Medplus de Bogotá. Su participación ha desatado polémica por quienes se cuestionan que tan bien podrá ejecutar la pelea.

En la presentación de la pelea, se definió que Karina pesaba 59 kilos contra 55 kilos de Karely. Asimismo, se demostró que no existe una diferencia de altura importante entre ambas, lo que permite mayor equidad en la pelea.