¿Cuándo es la pelea de Karely Ruiz contra Karina García?

Karely Ruiz sorprendió en redes sociales hace un par de meses con el anuncio de que tendría una pelea de box en la cuarta edición de Stream Fighters, proyecto que reúne a personalidades de Internet sobre el ring.

A través de sus redes sociales, Karely Ruiz se ha mostrado orgullosa y ha compartido su esfuerzo para prepararse para la que será su primera pelea de box, a pesar de las críticas que ha recibido por sus operaciones estéticas y apariencia curvilínea, que ha provocado polémica en ocasiones del pasado.

"Se vienen unos meses de mucha preparación para @stream_fighters, así que a darle mi gente que les voy a demostrar que yo puedo con eso y más a ganarle a mi contrincante", escribió en sus redes sociales.

La mujer ha sido entrenada por Ronny, quien ya es conocido en el rubro de las peleas de creadores de contenido por haber enseñado la disciplina a personalidades como Rivers, Ari Gameplays y Alana Flores.

Se sabe que Karely mide 1.66 metros y pesa alrededor de 55 kilos. Además, la mujer se convirtió en madre en enero de 2025, lo que sube niveles de dificultad y aumenta la disciplina y esfuerzo al que ha tenido que someterse la famosa para alcanzar una condición adecuada para la pelea.

¿Cuándo es la pelea de Karely Ruiz?

El evento se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá en Colombia el próximo 18 de octubre del 2025. Si bien puedes comprar tus boletos para asistir al evento en Taquilla Live, también lo podrás ver en vivo a través de la plataforma de Kick.

Poco antes de la fecha, le tocará a Karely Ruiz y a Karina García encontrarse nuevamente para el pesaje en vivo, donde se definirán los pesos de cada unas a pocos días de la pelea entre ambas.