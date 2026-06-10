Aaron Mercury quedó inconsciente tras accidente de auto | VIDEO

Aaron Mercury sufrió un accidente, pues chocó su camioneta nueva por exceder la velocidad en la que manejaba, resultando en un aparatoso choque que al parecer, le hizo perder el conocimiento por algunos momentos.

Así fue el choque de Aaron Mercury

Fue a través de sus redes sociales que el influencer compartió un video en el que aparece frente a su auto estrellado y explica la situación. “Iba manejando en la noche. Yo no sabía que estaban mal mis llantas, aparte había llovido y estaba medio mojado el suelo. Sí iba un poquito rápido, no una locura”.

“Cuando intenté frenar, deslicé y choqué. Fue un choque bastante fuerte en el cual yo estaba en una altura como de unos 15 o 20 metros. Choqué tres veces con una barda que por suerte aguantó”, agregó Aaron Mercury, quien pronto debutará en las novelas.

El famoso aseguró que la situación “estuvo muy cerca a ser algo malo” y mencionó que si bien se lastimó la rodilla, parece que no sufrió alguna otra lesión por lo sucedido.

Lo ocurrido generó preocupación en amigos, familia y seguidores del artista. También se mencionó que la camioneta habría sido pérdida total, pues el famoso no está seguro de que algo se pueda rescatar de la misma.

Aaron Mercury revela que quedó inconsciente durante su accidente de auto

En una entrevista reciente para el programa Hoy, el ex integrante de La Casa de los Famosos México mencionó que su vida pudo estar en riesgo, pues ni siquiera recuerda todo con claridad.

“Según yo no me había desmayado por que yo me sentí atontado, mi camioneta marca directamente a alguien y una chica como polaca ‘¿está bien? acaba de tener un accidente’ y yo apenas agarrando sentido, sin aire, no podía responder bien, lo que me dolía era la rodilla, y cuando ya me asomo para bajar, dije ‘bueno puedo caminar’“, contó sobre los primeros momentos tras lo ocurrido.

El famoso aseguró haberse sorprendido por la distancia que recorrió durante el accidente: “Me doy cuenta que había chocado mucho más allá, por que yo no recuerdo haberme dado toda esa vuelta como que sí me había desmayado”, dijo el creador de contenido.

A pesar de la gravedad de la situación, Aaron Mercury admitió que no ha ido al médico para asegurarse de que no haya recibido un daño mayor. “No he ido al médico, gente...he tenido mucho trabajo…”, confesó.

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