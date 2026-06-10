Yeri Mua exhibe a Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza: ‘Ha dañado a personas que quiero’ | VIDEO

Yeri Mua encendió la polémica tras exhibir unos mensajes que recibió por parte de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja en donde la invitaban a participar en el podcast del influencer, ‘Los Talegones’, pese a la amistad de la joven con Kenia Os.

La influencer ha sido duramente criticada recientemente después de que la señalaron por la detención de su ex novio Naim Darrechi, pero ahora está de vuelta y se muestra tan irreverente como siempre.

Yeri Mua exhibe conversaciones con Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza

Después de su ataque de pánico en el AICM, Yeri Mua regresó a redes sociales y compartió capturas de los mensajes que recibió por parte de la pareja conocida como Jukilop, quienes hace poco fueron señalados por no pagar la cuenta del hospital de la madre de Kimberly Loaiza.

En las capturas, podemos ver como desde al cuenta de Kimberly, felicitan a la influencer por su carrera musical y después, Juan de Dios le manda un audio para pedirle que vaya a su podcast.

“Soy consciente de que este audio puede terminar en una funa en un live”, dijo él antes de pedirle colaborar en el podcast, principalmente para debatir, pues anteriormente, la intérprete de ‘Croquetita’ ha hablado sobre ellos.

Juan de Dios agregó que daba las libertades que ella quisiera en el programa, incluyendo lo que él quisiera decirle: “No me lo tomo personal mujer, soy un viejo lobo de mal que lleva años en esto”, le dijo.

Ese we 🤣 ellos piensan que Yeri va a traicionar a Kenia 🤣 pic.twitter.com/lkk3I6Xrty — Fernanda Gaso Info (@Fernandalnfo) June 10, 2026

Yeri Mua aclara que no colaborará con Jukilop

La influencer dejó claro que nunca pensaría en traicionar a Kenia Os con los creadores de contenido, con quienes tiene una turbia historia sobre sus inicios en redes sociales. “Hay cosas que yo no haría ni por dinero ni por fama”, expresó.

“Prefiero estar en mi casa tranquila maquillándome con la paleta de Kenia Os a estar por ahí buscando fama y dinero de algún modo que sea denigrando a las personas que admiro", sentenció.

También destacó que en las redes sociales hay “ausencia de lealtad” y que ella sabe distinguir quienes se la merecen. “No me atrevería a compartir cámara con una persona que para mí es nefasta y ha dañado a personas que quiero. Tengo mis valores, mis principios”, agregó.

Yeri Mua dejó claro que la lealtad no se negocia. Aseguró que jamás iría a un podcast de alguien que ha denigrado a personas que ella admira, destacando el cariño, respeto y admiración que siente por Kenia Os. 💖👑 pic.twitter.com/znS2cKxOqG — Fatal Project México Oficial (@FatalProjectMX) June 10, 2026

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