La Banda, una comedia ácida entre criminales y secuestros

La serie La banda, además de retratar cómo la desesperación puede convertir a personas comunes en criminales y de mostrar secuestros, robos y decisiones al límite, refleja el momento que vive la industria del entretenimiento: un mercado saturado de plataformas, en el que ya no basta con tener un buen personaje, sino historias que rompan fórmulas.

Miguel Rodarte, Paulina Gaitán y Tessa Ia, protagonistas de la serie que se estrena hoy en ViX Premium, coincidieron en que el reto de la industria está en evitar repetir las mismas historias.

El Dato: La serie fue filmada por la casa productora Dynamo, creadora de éxitos como Narcos.

“Busco proyectos que tengan una propuesta diferente, algo original, algo que el público pueda ver y decir: ‘Esto no lo había visto porque no se ha hecho’”, afirmó a La Razón Miguel Rodarte, quien consideró que la saturación de contenidos obliga a los actores a ser más selectivos.

Explicó que ya no basta con aceptar un papel atractivo, sino el mensaje que transmite cada historia.

“También me interesan las temáticas con las que soy afín”, dijo al poner como ejemplo producciones como Las azules o Mal de amores, en las que los personajes femeninos desafían estructuras dominadas por hombres. “Creo que vivimos un momento en el que las mujeres deben seguir ocupando los espacios de liderazgo y eso también influye en los proyectos que decido contar”, expresó.

Para Paulina Gaitán, el criterio pasa por evitar repetirse frente a la cámara. “Si acabo de hacer un tipo de personaje, intento que el siguiente no se parezca en lo absoluto”, contó. Acostumbrada al drama, reconoció que La banda representó un respiro creativo. “Esta comedia me vino increíble; fue sanar mi alma. Hacer comedia no significa que sea fácil”, dijo.

Una visión que compartió Tessa Ia, quien busca personajes que la obliguen a explorar terrenos distintos. “Trato de variarle constantemente. De pronto lees un personaje y piensas: ‘Esto es exactamente lo que acabo de hacer’. Entonces buscas que siempre haya algo nuevo y fresco por descubrir”, comentó.

Esa sensación fue precisamente la que encontró cuando realizó el casting para interpretar a Nina. “Me encantó la escena desde la audición. Sentí que el personaje tenía un alma muy noble y ligera’”, contó.

Miguel Rodarte consideró que esa búsqueda por la originalidad fue una de las razones por las que aceptó participar en la serie creada por Gabriel Nuncio y Alexandro Aldrete. “Desde que lees los guiones te das cuenta de que tienes algo diferente. Es una comedia negra en la que personajes con buenas intenciones toman decisiones pésimas y terminan atrapados en un desastre”, explicó.

El actor también destacó el trabajo de los showrunners. “Son muy clavados en la estructura, en los diálogos y en la forma de contar la historia. Cada personaje aporta una perspectiva distinta y eso hace que la narrativa sea muy distinta a lo que normalmente vemos.”

Después de ocho semanas de rodaje, jornadas nocturnas y una convivencia que ellos mismos describen como “una gozadera”, los tres coinciden en que La banda llega en un momento en el público exige más que nombres famosos.