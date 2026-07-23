¿Quién es Sebastián Yate de Survivor México? Edad, novia, de dónde es

Sebastián Yate es uno de los participantes de Survivor México, quien ha cautivado a los fans del programa con su atractivo físico y su actitud positiva para participar en todos los juegos.

¿Quién es Sebastián Yate de Survivor?

Sebastián Yate es un actor y conductor, ha participado en televisión y teatro. En sus redes sociales comparte videos del detrás de cámaras o el tras bambalinas de los proyectos en los que participa.

También es creador de contenido en TikTok en donde comparte fotos de él con audios virales y videos en los que también usa audios en tendencia para generar interacciones con los usuarios.

Sebastián Yate de Survivor México ı Foto: IG @yatedelcampo

En sus publicaciones también muestra su cuerpo trabajado en el gimnasio e incita a otros usuarios hacer ejercicio.

El histrión participó en una obra de teatro llamada El Deseo en la que se destacan las relaciones íntimas entre personas del mismo sexo.

¿De dónde es Sebastián Yate de Survivor?

El actor y participante Survivor México es originario de El Guamo, Colombia. En sus redes sociales comparte fotos de él vistiendo la playera de la selección colombiana. Sin embargo, vive en la Ciudad de México.

¿Qué edad tiene Sebastián Yate?

Sebastián Yate tiene 31 años de edad.

¿Sebastián Yate tiene novia?

El actor no comparte detalles de su vida privada en sus perfiles de redes sociales. Sin embargo podría deducirse que no tiene novia ni una pareja, ya que la mayoría de contendio que él comparte en TikTok hace alusión a la soltería y por qué él está muy bien solo.

En su paso por Survivor México ha ganado foco por el empeño que le pone a las competencias, sin embargo, en la primera semana del programa el actor sufrió un accidente.

El histrión se desmayó durante una de las competencias, los médicos del programa tuvieron que intervenir porque el joven colombiano estaba desorientado y no podía hablar. Así que lo tuvieron que trasladar a un hospital para que fuera valorado por otros médicos especialistas.

Sebastián ha entablado amistad con Rey Grupero, pues se les ha visto compartir varios momentos en la competencia.

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