¿Quién es Sahit Sosa de Survivor México? Edad, pareja, de quién es hijo

El actor Sahit Sosa es uno de los participantes de Survivor México que llegó a probar su capacidad de supervivencia en este reality show extremo.

El joven demostró en la primera semana que ya está teniendo conflicto con una de sus compañeras, pues él se caracteriza por ser muy proactivo y por lo tanto su compañera no tiene la misma actitud que él y al histrión no le gusta eso.

¿Quién es Sahit Sosa?

Sahit Sosa es un actor de telenovelas y series de televisión que nació el 26 de diciembre de 1989, por lo que actualmente tiene 36 años de edad.

Sahit también es modelo y por supuesto que participante realities shows.

Ha participado en diferentes proyectos de televisión, uno de sus personajes más conocidos es el de Ernesto Gambel en El Señor de los Cielos. Aunque también participó en el programa Like, con el papel de Abel. Salió en Como dice el dicho y La Rosa de Guadalupe.

¿Quién es la pareja de Sahit Sosa?

Si bien el actor no ha presentado una pareja oficialmente, en redes sociales ha circulado que Sahit Sosa tuvo una relación con el también actor Lalo Brito.

Esta información data del 2020 y en ese momento se dijo que ellos ya tenían cinco años de relación, pero ninguno de los dos salió a aclarar o desmentir este rumor.

Actualmente no se sabe si Sahit Sosa y Lalo Brito son novios, ya que el histrión mantiene un muy bajo perfil en sus redes sociales sobre su vida personal.

¿De quién es hijo Sahit Sosa?

Sahit Sosa es muy cauteloso de su vida personal y no ha revelado información sobre su familia, pero en redes sociales se le relaciona con el actor Roberto Sosa, pero al parecer no tiene ningún parentesco.

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