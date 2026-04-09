La familia de Kimberly Loaiza atraviesa un momento difícil debido al estado de salud de su madre, Mary Martínez, quien enfrenta una enfermedad delicada que ha requerido atención médica constante y tratamientos de alto costo.

Además, alrededor de esta situación se ha desarrollado la polémica debido a que Kimberly estaría distanciada desde hace 13 años de su madre debido a la influencia de su esposo Juan de Dios Pantoja.

Ante esta situación, se organizó una colecta en GoFundMe con el objetivo de cubrir los gastos médicos y hospitalarios de Mary Martínez. La campaña fue impulsada por Steff Loaiza, hermana de Kimberly, y rápidamente comenzó a recibir apoyo de la comunidad del entretenimiento.

Mary Martínez, mamá de Kimberly Loaiza, recibe recaudación de famosos

Ante la difícil situación que enfrentan Steff Loaiza y su mamá Mary Martínez, diversas figuras del mundo del entretenimiento se solidarizaron con ellas y decidieron aportar un granito de arena. Cantantes y creadores de contenido se sumaron a la campaña de GoFundMe que abrió la hermana de Kimberly Loaiza hace unos días para poder pagar los gastos hospitalarios de su madre.

La influencer Paulina Del Campo aportó $15 mil pesos. Mont Pantoja, prima de Juan de Dios Pantoja y creadora de contenido y cantante, aportó a la colecta de para la mamá de Kimberly Loaiza $15 mil pesos.

Ana Gastelum, creadora de contenido y esposa de Kevin Castro, hermano de Markitos Toys, donó $15 mil pesos.

La creadora de contenido Michel Chavez, mejor conocida como Its Michhh en redes sociales, donó $10 mil pesos. Mientras que la famosa abogada Farrah Fresnedo también envió $10 mil pesos.

Además, Kassandra Brambila, creadora de contenido e inversionista, donó a Mary Martínez $30 mil pesos. Lauri Garza, modelo y también creadora de contenido, aportó a la campaña de GoFundMe $17 mil 861 pesos.

Hasta el momento de esta publicación, la recaudación para Mary Martínez, mamá de Kimberly Loaiza, es de $3 millones 755 mil 131 de $5.9 millones, que es la meta fijada.

Otra aportación, que fue sumamente generosa, fue la de la cantante Kenia Os, quien decidió dejar sus problemas con Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja atrás para apoyar a Mary. La actual novia de Peso Pluma pagó 1.5 millones de pesos directamente al hospital en el que se encuentra la señora, según comentó entre lágrimas en un video Steff Loaiza.