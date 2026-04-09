Paulina del Campo, Kenia Os, Lauri Garza...

Mary Martínez, mamá de Kimberly Loaiza, recibe recaudación de famosos

Steff Loaiza organiza colecta de GoFundMe para costear los gastos millonarios de hospital; la comunidad del entretenimiento se solidariza con ellas

Mary Martínez, mamá de Kimberly Loaiza
Mary Martínez, mamá de Kimberly Loaiza Foto: IG marymartinezrld/kimberly.loaiza
Por:
Martha Díaz

La familia de Kimberly Loaiza atraviesa un momento difícil debido al estado de salud de su madre, Mary Martínez, quien enfrenta una enfermedad delicada que ha requerido atención médica constante y tratamientos de alto costo.

Además, alrededor de esta situación se ha desarrollado la polémica debido a que Kimberly estaría distanciada desde hace 13 años de su madre debido a la influencia de su esposo Juan de Dios Pantoja.

Ante esta situación, se organizó una colecta en GoFundMe con el objetivo de cubrir los gastos médicos y hospitalarios de Mary Martínez. La campaña fue impulsada por Steff Loaiza, hermana de Kimberly, y rápidamente comenzó a recibir apoyo de la comunidad del entretenimiento.

TE RECOMENDAMOS:
Cannes 2026
Lo mejor del cine

Cannes 2026: Fechas y predicciones

Mary Martínez, mamá de Kimberly Loaiza, recibe recaudación de famosos

Ante la difícil situación que enfrentan Steff Loaiza y su mamá Mary Martínez, diversas figuras del mundo del entretenimiento se solidarizaron con ellas y decidieron aportar un granito de arena. Cantantes y creadores de contenido se sumaron a la campaña de GoFundMe que abrió la hermana de Kimberly Loaiza hace unos días para poder pagar los gastos hospitalarios de su madre.

La influencer Paulina Del Campo aportó $15 mil pesos. Mont Pantoja, prima de Juan de Dios Pantoja y creadora de contenido y cantante, aportó a la colecta de para la mamá de Kimberly Loaiza $15 mil pesos.

Ana Gastelum, creadora de contenido y esposa de Kevin Castro, hermano de Markitos Toys, donó $15 mil pesos.

La creadora de contenido Michel Chavez, mejor conocida como Its Michhh en redes sociales, donó $10 mil pesos. Mientras que la famosa abogada Farrah Fresnedo también envió $10 mil pesos.

Además, Kassandra Brambila, creadora de contenido e inversionista, donó a Mary Martínez $30 mil pesos. Lauri Garza, modelo y también creadora de contenido, aportó a la campaña de GoFundMe $17 mil 861 pesos.

Hasta el momento de esta publicación, la recaudación para Mary Martínez, mamá de Kimberly Loaiza, es de $3 millones 755 mil 131 de $5.9 millones, que es la meta fijada.

Otra aportación, que fue sumamente generosa, fue la de la cantante Kenia Os, quien decidió dejar sus problemas con Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja atrás para apoyar a Mary. La actual novia de Peso Pluma pagó 1.5 millones de pesos directamente al hospital en el que se encuentra la señora, según comentó entre lágrimas en un video Steff Loaiza.

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Minotauro de Andrey Zvyagintsev es seleccionado en competencia en el Festival de Cine de Cannes 2026
Edición 79

Cannes 2026: Estas son las películas nominadas