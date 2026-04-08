¿Quién es Mont Pantoja? Edad, estatura, pareja y hermanos

A raíz de la más reciente polémica de Juan de Dios Pantoja, el público ha convertido el nombre de Mont Pantoja en tendencia, por la relación de sangre ente las celebridades. Sin embargo, no todos conocían a la influencer, por lo que te compartimos los detalles de su perfil.

¿Quién es Mont Pantoja?

Mont Pantoja es una creadora de contenido de 24 años de edad que nació el 17 de febrero del 2002. Nació en Mazatlán y tiene un parentesco con Juan de Dios Pantoja, quien es su primo, a pesar de que recientemente ha mostrado que no está del todo de acuerdo con él.

De acuerdo con diversos usuarios y el motor de búsqueda de Google, Mont mide 1.68 metros aproximadamente, teniendo una estatura relativamente promedio en México.

La creadora de contenido cuenta con 39.1 millones de seguidores tan solo en su plataforma de TikTok, donde cuenta con 2.6 billones de Me Gusta reunidos en todos sus videos, donde comparte detalles de su día a día, realizando bailar, GRWM (Get ready with me) y vlogs de ella en el gimnasio o realizando actividades cotidianas.

Además de ser creadora de contenido, la famosa también ha incursionado en el mundo de la música, siendo su colaboración con Bellakath una de sus canciones más exitosas, el tema ‘Hermanas de leche’.

Es pareja del cantante y rapero chileno, Polimá WestCoast, quien saltó a la fama por su canción ‘Ultra solo’ junto a Pailita, que más adelante sería remezclada en una versión con Paloma Mami, Feid y De la Ghetto.

Sobre si tiene hermanos, Mont ha mencionado a Edwin Pantoja como parte de su círculo familiar, pero no ha mencionado tantos detalles respecto a su círculo privado inmediato.

Cabe mencionar que ante la polémica de Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza contra Steff Loaiza, Mont Pantoja no se ha mantenido del todo al margen, pues publico un par de videos que fueron considerados indirectas.

En uno de ellos, coloca la frase “juntos, pero no revueltos”, lo que para muchos es una indirecta sobre no negar a su familia y su parentesco con Juan, pero dejando claro que no existe tampoco un vínculo tan fuerte.

Mont Pantoja también publicó un video con una canción de Kenia Os, lo que para muchos significa que se encuentra del lado de Steff Loaiza en la polémica, ya que la estrella pop donó millón y medio para los gastos médicos de su mamá.