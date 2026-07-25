Así fue la entrada de IlloJuan en La Velada del Año VI

IlloJuan en su entrada a la velada del año 6

En el último combate de la noche

IlloJuan en la pelea estelar de la noche, generó demasiadas expectativas desde que aceptó el reto de subir al ring en La Velada del Año 6. El popular streamer español protagonizó uno de los combates estelares del evento al enfrentarse a TheGrefg.

IlloJuan hizo su aparición para ingresar al ring acompañado de Foyone y Spok dos intérpretes de rap y hip hop, así como amigos y familia, todos ondeando distintas banderas, mientras el público lo recibió con alegría y mucha energía demostrando quien podría ser el favorito de la noche.

Para subir al cuadrilátero, IlloJuan lució un atuendo sencillo en color negro con destellos dorados.

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La entrada de Illojuan en La Velada del Año VI. pic.twitter.com/rmsS7eOtiJ — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) July 26, 2026

¿Quién es IlloJuan?

IlloJuan, cuyo nombre real es Juan Alberto García, es uno de los streamers más populares de España. Alcanzó la fama gracias a sus transmisiones en Twitch, donde comparte videojuegos, reacciones y charlas con su comunidad, además de publicar contenido en YouTube.

Su estilo cercano, espontáneo y con un marcado sentido del humor le ha permitido reunir a millones de seguidores, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes del streaming en habla hispana.

Además de su carrera como creador de contenido, ha participado en numerosos eventos relacionados con los videojuegos y el entretenimiento digital, colaborando con algunos de los influencers más importantes de España y Latinoamérica.

IlloJuan debutó en La Velada del Año 6

Durante varios meses IlloJuan siguió una preparación enfocada en mejorar su condición física y aprender la técnica del boxeo para enfrentarse a TheGrefg.

A través de sus redes sociales compartió parte de ese proceso con sus seguidores, mostrando entrenamientos, sesiones de sparring y ejercicios de acondicionamiento físico, además de documentar su evolución rumbo a la velada de este año.

El combate frente a TheGrefg generó una enorme expectativa al reunir a dos de los creadores de contenido más importantes de España, quienes dejaron de lado el streaming por una noche para protagonizar uno de los enfrentamientos más esperados de la cartelera.

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MSL