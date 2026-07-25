Grefg le gana a IlloJuan por decisión dividida en La Velada del Año VI

Los creadores de contenido The Grefg, de 1.79 metros, e IlloJuan, de 1.82 metros y quien debuta en el box amateur, se enfrentaron en el ring de La Cartuja, en Sevilla, este sábado en La Velada del Año VI. La pelea de estas dos figuras españolas de Internet fue la última de la noche, siendo el combate estelar.

Los jueces la tuvieron difícil en esta ocasión pues los peleadores mostraron un buen nivel físico y hubo muchos golpes. Tras unos minutos, el veredicto fue en favor de Grefg, por decisión dividida, 4-1.

Grefg le gana a IlloJuan por decisión dividida en La Velada del Año VI

En cuanto sonó la campana que dio inicio al primer round, IlloJuan y Grefg se mostraron con mucha energía en el ring, sin embargo, el primero destacó un poco más que su rival, pese a ser su debut en el box amateur.

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Durante el segundo round Grefg salió más agresivo al ring, sorprendiendo al público. Al final, IlloJuan mantuvo en las cuerdas a su rival.

El tercer, y último, round fue cardiaco, pues lo dejaron todo en el cuadrilátero. IlloJuan y Grefg se mantuvieron constantemente agresivos y moviéndose con agilidad.

ACABA EL MAIN EVENT Y EL ÚLTIMO COMBATE DE LA VELADA DEL AÑO VI.



¿Quién es tu ganador? pic.twitter.com/yrXF7OH62E — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) July 26, 2026

Grefg fue el ganador de la última pelea de La Velada del Año VI, sin embargo, tras recibir el cinturón, reconoció el valor y la habilidad para el box amateur que demostró IlloJuan.

GREFG ES EL GANADOR DE SU COMBATE EN LA VELADA DEL AÑO 6 pic.twitter.com/fL638niPLU — Fley (@fley_es) July 26, 2026

Conoce los resultados de las peleas de La Velada del Año VI

Fabiana Sevillano vs. La Parce

Clerss vs. Natalia MX

Edu Aguirre vs. Gastón Edul

Marta Díaz vs. Tatiana Kaer

Viruzz vs. Gero Arias

Alondrissa vs. Angie Velasco

Kidd Keo vs. Lit Killah

Rivers vs. Roro

Plex vs. Fernanfloo

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