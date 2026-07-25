Los creadores de contenido The Grefg, de 1.79 metros, e IlloJuan, de 1.82 metros y quien debuta en el box amateur, se enfrentaron en el ring de La Cartuja, en Sevilla, este sábado en La Velada del Año VI. La pelea de estas dos figuras españolas de Internet fue la última de la noche, siendo el combate estelar.
Los jueces la tuvieron difícil en esta ocasión pues los peleadores mostraron un buen nivel físico y hubo muchos golpes. Tras unos minutos, el veredicto fue en favor de Grefg, por decisión dividida, 4-1.
Grefg le gana a IlloJuan por decisión dividida en La Velada del Año VI
En cuanto sonó la campana que dio inicio al primer round, IlloJuan y Grefg se mostraron con mucha energía en el ring, sin embargo, el primero destacó un poco más que su rival, pese a ser su debut en el box amateur.
Así fue la entrada de IlloJuan en La Velada del Año VI
Durante el segundo round Grefg salió más agresivo al ring, sorprendiendo al público. Al final, IlloJuan mantuvo en las cuerdas a su rival.
El tercer, y último, round fue cardiaco, pues lo dejaron todo en el cuadrilátero. IlloJuan y Grefg se mantuvieron constantemente agresivos y moviéndose con agilidad.
Grefg fue el ganador de la última pelea de La Velada del Año VI, sin embargo, tras recibir el cinturón, reconoció el valor y la habilidad para el box amateur que demostró IlloJuan.
Conoce los resultados de las peleas de La Velada del Año VI
- Fabiana Sevillano vs. La Parce
- Clerss vs. Natalia MX
- Edu Aguirre vs. Gastón Edul
- Marta Díaz vs. Tatiana Kaer
- Viruzz vs. Gero Arias
- Alondrissa vs. Angie Velasco
- Kidd Keo vs. Lit Killah
- Rivers vs. Roro
- Plex vs. Fernanfloo
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