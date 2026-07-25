Plex entra como emperador romano en La Velada del Año VI; llegó en carruaje con el león de San Marcos

YosoyPlex en su entrada a la avelada del año VI

Plex fue uno de los creadores de contenido que más expectativa generó desde que se anunció su participación en La Velada del Año 6. El youtuber español aceptó el reto de subir al cuadrilátero para enfrentar al salvadoreño Fernanfloo, en un combate que rápidamente se convirtió en uno de los más esperados de la cartelera.

Plex hizo su aparición al estilo de los romanos, en un carruaje color blanco, que fue arrastrado por el conocido como León de San Marcos.

El creador de contenido español protagonizó una entrada espectacular en un show muy llamativo al estilo película de Troya, convirtiéndose en uno de los momentos más llamativos de la noche para cerrarlo con broce de oro junto a su novia la cantante Aitana.

Para subir al cuadrilátero, Plex lució un atuendo en color blanco con dorado, muy conectado con el espectáculo de su entrada, un look que rápidamente comenzó a viralizarse entre los asistentes y los usuarios en redes sociales.

La entrada de Plex en La Velada del Año VI. pic.twitter.com/nOGH3Y2IHN — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) July 26, 2026

¿Quién es Plex?

Plex, cuyo nombre real es Daniel Alonso Góndez, es un youtuber, streamer y creador de contenido español que alcanzó la fama gracias a sus videos de entretenimiento, desafíos y viajes alrededor del mundo.

Con millones de seguidores en YouTube, TikTok e Instagram, se ha convertido en una de las figuras más populares del panorama digital español. En los últimos años ganó aún más notoriedad por sus contenidos de viajes internacionales, donde documenta experiencias en distintos países y comparte retos con otros creadores de contenido.

Plex regresó al ring en La Velada del Año 6

La participación de Plex en La Velada del Año 6 marcó su regreso al cuadrilátero después de competir en La Velada del Año 4, donde se enfrentó al creador de contenido mexicano El Mariana en un combate que se definió por decisión dividida a su favor.

Con la experiencia adquirida en aquella pelea, el youtuber español afrontó una nueva preparación para medirse con Fernanfloo.

Durante los meses previos al evento compartió en redes sociales parte de sus entrenamientos, mostrando sesiones de boxeo, ejercicios de fuerza y acondicionamiento físico con el objetivo de llegar en óptimas condiciones.

El enfrentamiento ante Fernanfloo despertó una gran expectativa entre los seguidores de ambos creadores, ya que reunió a dos figuras muy populares del entretenimiento digital hispanohablante.

Mientras Plex buscó sumar una nueva victoria en el ring, el salvadoreño hizo su esperado debut en La Velada del Año.

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MSL