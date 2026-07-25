Así fue la entrada de Fernanfloo en La Velada del Año VI | VIDEO

Fernanfloo entró a La Velada del Año VI para su pelea contra Plex, una de las más esperadas del evento de boxeo, es el penúltimo combate de la noche.

El salvadoreño ingresó caminando muy natural, pero lo hizo acompañado de Missa otro creador de contenido que además fue quien cantó el tema de Fernanfloo para escoltarlo al ring en el evento de boxeo.

#LaVeladaDelAñoVI

¡¡¡ASI HA SIDO LA ENTRADA DE FERNANFLOO PARA LA VELADA DEL AÑO VI!!! pic.twitter.com/ddfFO29FfD — Pablo4z (@Pablo4z1) July 26, 2026

¿Quién es Fernanfloo?

El youtuber Fernanfloo nació el 7 de julio de 1993 en San Salvador, El Salvador. Su trayectoria en internet dio inicio formal en mayo de 2011, cuando creó su canal principal a los 18 años de edad. En sus primeros meses de actividad, su contenido abarcaba desde tutoriales y cortometrajes de acción con efectos especiales hasta bocetos cómicos, antes de adentrarse de lleno en el mundo de los videojuegos.

El nombre real de Fernanfloo es Luis Fernando Flores Alvarado.

A partir de 2013, su popularidad comenzó a crecer de forma exponencial impulsada por sus vídeos dedicados a gameplays de títulos como Grand Theft Auto V. Su estilo desenfadado y carismático, complementado por una edición cómica muy dinámica y expresiva, logró captar la atención de millones de espectadores jóvenes en toda Hispanoamérica.

Durante este periodo, ciertos elementos se convirtieron en sellos icónicos de su canal, como el uso de su gorra de Luigi y las apariciones de su mascota, un perro llamado Curly.

En la cúspide de su carrera, Fernanfloo se consagró como uno de los creadores de contenido más influyentes a nivel global, superando los 45 millones de suscriptores y acumulando miles de millones de visualizaciones totales.

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