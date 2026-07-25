Así fue la entrada de Samy Rivers en La Velada del Año VI con alebrijes | VIDEO

Samy Rivers es una de las creadoras de contenido de México más famosas y su pelea contra Roro es una de las estelares de La Velada del Año VI.

La streamer mexicana demostró que se siente muy orgullosa de sus raíces mexicanas y camino al ring acompañada de un gran alebrije de colores, además de que colocaron una bandera de papel picado, también tradicional de la cultura mexicana.

La entrada de Samy Rivers en La Velada del Año VI. pic.twitter.com/hzGSmMKrUx — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) July 25, 2026

La polémica de Rivers vs Roro por le casco

Todo comenzó en el pesaje de La Velada del Año VI, cuando Roro llegó a presentar su casco con el que saldría a pelear y a la mexicana le pareció que la española tendría mucha más ventaja con ese casco.

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Se trata de un casco mucho más duro que el que usan todas las influencers que participan en el evento deportivo.

Rivers salió con un enorme alebrije en La Velada del Año 6 ı Foto: Especial

Roro presentó su casco negro mucho más rígido y con una protección de metal en la parte de la nariz, la influencer española argumentó que recientemente se sometió a una cirugía en la nariz, por lo que no quería exponerse a que le dieran un mal golpe en esa zona del rostro.

Rivers dijo que no estaban en igualdad de condiciones y el entrenador de la mexicana comparó la máscara de Roro con la de Hannibal Lecter de la película El silencio de los inocentes.

¿Quién es Rivers?

Samy Rivers nació el 20 de agosto de 1998 en Monterrey, Nuevo León, México. Es una creadora de contenido que comenzó su carrera en 2020 durante la pandemia, compartiendo vídeos sobre videojuegos en plataformas como Facebook y YouTube.

Su carisma y estilo espontáneo le permitieron crecer rápidamente, alcanzando el millón de seguidores y siendo reconocida como una de las mejores creadoras de contenido en México. Con el tiempo expandió su presencia a Instagram, TikTok, X y, especialmente, Twitch bajo el nombre rivers_gg.

En Twitch se consolidó como una de las streamers más exitosas del mundo hispanohablante. En 2023 se convirtió en la streamer femenina más vista a nivel mundial, con promedios de más de 12 mil espectadores concurrentes y picos superiores a 75 mil.

Su contenido incluye gameplays de títulos como Call of Duty: Warzone, chats interactivos y colaboraciones con otros streamers. Además, es presidenta del equipo PIO FC en la Kings League y Queens League, donde ha logrado títulos con el equipo femenino.

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