Yandel ‘prende el party’ en La Velada del Año VI con clásicos de reguetón en sinfónico | VIDEO

El cantante de reguetón Yandel armó tremenda fiesta en el escenario de La Velada del Año VI con un show de sus hits clásicos en sinfónico.

El músico puertorriqueño se apoderó del escenario con un traje en color rojo en textura plastificada.

Yandel interpretó sus más grandes éxito en un popurrí que aplaudió todo el público. El show arrancó con su tema Encantadora.

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Después siguió El teléfono, Mírala bien, Rakata, Ahora es , Pam pam, Mayor que yo, Nuestro amor se acabó y Hasta abajo.

El público enloqueció cuando sonaron las primeras palabras del hit “Sexy movimiento” con “Tienes un cuerpo brutal, que todo hombre desearía tocar, sexy movimiento, y tu perfume combina con el viento”.

Yandel cantando sus hits con orquesta ha sido lo mejor de toda la velada,

lo unico malo ha sido el publico aburrido#LaVeladaDelAñoVI #LaVeladaDelAño6 pic.twitter.com/4S0LDBN5sr — ( -_・)? (@tecnabithia) July 25, 2026

Yandel cerró su show con su aclamado tema "Algo me gusta de ti“, uno de los más sonados de su carrera. El reguetonero ha hecho gira por toda Latinoamérica con show sinfónico como el que presentó en el evento de boxeo.

Así fueron los otros shows musicales de La Velada del Año

Antes de Yandel, en el escenario estuvo Juanes, quien también interpretó sus más grandes éxitos como “A Dios le pido”, “La camisa negra” y “Fotografía”, él sí cantó completas en lugar de hacer un mix.

Juanes en La Velada del Año VI ı Foto: Velada del Año

Posteriormente se subió al escenario Anuel AA, quien también cantó sus mejores hits y sorprendió con su atuendo urbano y la estructura de cruz en la que colocó su micrófono.

Anuel AA en La Velada del Año VI ı Foto: Velada del Año

También salió a cantar Bad Gyal, quien conquistó a los fans con sus sensuales movimientos y sus éxitos como “Más cara”, “Te Daré” y “Choque”, ésta última con Chencho Corleone.

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