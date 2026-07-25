Así fue la entrada de Edu Aguirre en La Velada del Año 2026

Durante la presentación de la Velada del Año 6, el periodista Edu Aguirre hizo su aparición acompañado de de los colaboradores del programa El Chiringuito de Jugones, liderados por el presentador Josep Pedrerol, con la canción con la canción “Power” de Kanye West, mientras el público reunido en el Estadio La Cartuja de Sevilla reaccionó con aplausos.

Para subir al cuadrilátero, Edu Aguirre lució un outfit de un Short en color blanco, además de levantar la bandera española, en un estilo tranquilo y basico.

La pelea entre Edu Aguirre y Gastón Edul destaca porque se trata de la primera ocasión que dos periodistas deportivos se suben al ring para enfrentarse en una competencia como La Velada del Año 2026.

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El enfrentamiento entre los comunicadores no ha tenido fuertes polémicas de por medio, pero sí causa curiosidad por parte de quienes conocen a las figuras, quienes destacan por sus coberturas en el ámbito deportivo.

Y es que Edu Aguirre es un reconocido periodista, colaborador del programa televisivo El Chiringuito de Jugones, reconocido ampliamente por su cercana amistad con Cristiano Ronaldo. Por su parte, Edul trabaja en TyC Sports y es uno de los cronistas que sigue de cerca a la Selección Argentina.

Esto ha sorprendido al público en general, quienes incluso señalan que el físico de ambos se asemeja a los de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, comparativas que han dado de qué hablar.

¡TIENEN COSAS DE CR7 Y MESSI! 🥵🔥



👀 Ojito con los físicos de Edu Aguirre y Gastón Edul, previo a su pelea de mañana.



Con apariencia similar de sus amigos. 🤩



📹 YT Ibai Llanos pic.twitter.com/OGhDubmHg6 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) July 25, 2026

Cabe mencionar que las nacionalidades argentina y española hacen que sea una de las peleas que llaman la atención, así como la de Gero Arias contras ByViruzz o Lit Killah contra Kidd Keo. Esto porque sigue muy fresca la tensión entre los argentinos y españoles tras la victoria de la furia roja en la final del Mundial 2026 frente a la albiceleste.

A pesar de esto, ambos hablaron anteriormente sobre el tema y solicitaron que haya un respeto hacia el otro país pese a las opiniones que puedan haber.

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