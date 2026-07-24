Fallece Chuck Russell, director de La Máscara ¿De qué murió?

El cine de Hollywood está de luto por el fallecimiento de Chuck Russell, el director detrás de las películas de La Máscara, El rey escorpión, Pesadilla en la calle del infierno 3, los guerreros del sueño y El Protector.

Este 24 de julio se dio a conocer la información sobre su muerte, de acuerdo con el portal TMZ el cuerpo del cineasta fue hallado en su casa.

Según la información, las autoridades de Los Ángeles recibieron una llamada de emergencia de que había un hombre inconsciente así acudieron los elementos de bomberos a atender la situación.

Posteriormente se dio a conocer que el hombre había fallecido y que se trataba del director de cine.

¿De qué murió Chuck Russell, director de La Máscara?

Hasta el momento no se ha revelado información sobre las causas de muerte, sin embargo se espera que en las próximas horas se den a conocer las verdaderas causas.

Debido a que los bomberos lo encontraron sin vida, al cuerpo le harán una autopsia para saber las causas del fallecimiento.

RIP Chuck Russell. This is my fave pic of us together -- in bed -- on the set of Nightmare 3, with the Elm Street house facade in the background. Chuck and I first worked on Girls Just Want to Have Fun. Then my beloved Rupert (RIP) produced The Blob. Too many 2026 losses. pic.twitter.com/bPmTalwylk — Rachel Talalay (@rtalalay) July 25, 2026

¿Quién era Chuck Russell, director de La Máscara?

Chuck Russell fue un director, guionista y productor estadounidense de cine, conocido principalmente por dirigir éxitos de taquilla en géneros como el terror, la comedia y la acción.

Nació el 9 de mayo de 1952 en Park Ridge, Illinois, y se formó en la University of Illinois, donde escribió y dirigió obras de teatro de un acto. Se mudó a Los Ángeles y comenzó en la industria como asistente de producción, supervisor y segundo asistente de dirección en filmes independientes de bajo presupuesto. También produjo filmes tempranos como Hell Night (1981), donde conoció a Frank Darabont, con quien colaboraría frecuentemente.

Su primer guion producido fue Dreamscape en 1984. Debutó como director con Pesadilla en la calle del infierno 3: los guerreros del sueño en 1987, que revitalizó la franquicia de Freddy Krueger con efectos visuales innovadores y recaudó casi tanto como las dos primeras películas combinadas. Le siguió el remake de The Blob en 1988, que escribió y dirigió con Darabont, convirtiéndose en un culto.

Su mayor éxito comercial fue La Máscara en 1994, con Jim Carrey y el debut cinematográfico de Cameron Diaz. La película, realizada con un presupuesto de 18 millones de dólares, recaudó más de 350 millones en todo el mundo, impulsó el uso de CGI en comedias y recibió una nominación al Oscar por efectos visuales. Russell transformó un concepto originalmente más oscuro (basado en un cómic) en una comedia exitosa.

Posteriormente dirigió filmes de acción de gran presupuesto como Eraser en 1996, con Arnold Schwarzenegger, que superó los 240 millones y El rey escorpión en 2002, en donde Dwayne Johnson “La Roca” tuvo su primer rol protagónico.

Otros créditos incluyen Bless the Child en 2000, con Kim Basinger y tras una pausa de más de una década hizo películas como I Am Wrath en 2016, con John Travolta, Junglee en 2019, Paradise City en 2022, con Travolta y Bruce Willis y el remake Witchboard en 2024.

Estuvo casado con Patti Rao de quien se divorció en 2005 y luego se casó con Ania Zeyne en 2007.

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