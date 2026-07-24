La Velada del año 6: ¿A qué hora pelean Plex vs Fernanfloo?

La Velada del Año 6 es uno de los eventos de boxeo más esperados por los fans y en esta edición unos de los participantes serán Plex vs Fernanfloo, quienes pelearán en el ring por el cinturón y el título del mejor boxeador del evento.

La pelea de Plex vs Fernanfloo es una de las estelares y por lo tanto de las más esperadas por los fans.

Ambos influencers darán todo en el ring, ya que en ediciones anteriores ambos ganaron en sus respectivos duelos, por eso es uno de los enfrentamientos más esperados, uno de los dos perderá el invicto.

¿A qué hora es la pelea de Plex vs Fernanfloo en La Velada del Año 2026?

La pelea de Plex vs Fernanfloo es una de las estelares será el penúltimo enfrentamiento del evento.

Por lo tanto se espera que la pelea de Plex vs Fernanfloo en La Velada del Año 6 sea entre las 6 pm y 7 pm, hora de México, ya que el evento inicia a las 11 am y normalmente dura entre 6 y 8 horas.

¿Quién es Plex?

Plex es un youtuber cuyo nombre real es Daniel Alonso Agúndez. Nació el 20 de septiembre de 2002 en Toro, Zamora, en España, en el seno de una familia de agricultores.

Desde joven mostró interés por el mundo digital: creó su canal de YouTube en 2014, pero comenzó a subir contenido de forma regular en 2018, principalmente de videojuegos como Fortnite.

Con apenas 17 años, decidió abandonar los estudios de bachillerato para dedicarse por completo a la creación de contenido, mudándose a Madrid.

Su carisma, autenticidad y evolución hacia retos y videoblogs le permitieron crecer rápidamente, alcanzando millones de seguidores en YouTube, TikTok e Instagram.

¿Quién es Fernanfloo?

Fernanfloo es un youtuber originario de El Salvador que nació el 7 de julio de 1993. Es uno de los creadores de contenido más exitosos de habla hispana, con más de 50 millones de suscriptores en su canal principal de YouTube con 11 mil millones de visualizaciones y millones más en Twitch y otras redes. Su nombre artístico combina sus nombres “Fernando” y “Flores”.

Comenzó su carrera en 2011, con solo 18 años, subiendo tutoriales y cortos de acción con efectos especiales. Pronto se centró en videojuegos como Call of Duty, God of War, Mortal Kombat, GTA V y Fortnite, caracterizados por su estilo energético, reacciones exageradas y comedia espontánea.

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