La sexta edición de La Velada del Año ya está aquí y promete superar a sus antecesoras con creces gracias a sus intensas peleas de box de entretenimiento entre destacados creadores de contenido de habla hispana y ahora, incluso raperos y periodistas deportivos.

Serán un total de 10 combates entre 20 estrellas del Internet y además, cinco artistas que amenizarán el entretiempo entre algunas de las peleas. Se trata de Yandel, Juanes, Lucho RK y La Pantera, Anuel AA y Bad Gyal. Ahora, te decimos dónde podrás ver todo esto.

¿Dónde ver La Velada del Año 2026?

Como cada año, La Velada del Año será transmitida de manera completamente gratuita a través de los canales oficiales de Ibai Llanos en Twitch o su canal en Ibai Llanos en YouTube.

El evento se llevará a cabo este sábado 25 de julio de 2026 en el Estadio de La Cartuja en Sevilla, España, motivo por el que hay que estar atento a los horarios para no perderte ninguna de las peleas. Según informó el propio Ibai, la transmisión iniciará oficialmente a las 19:00 horas (CEST) en España, que equivale a las 11:00 horas del centro de México.

Sin embargo, la primera pelea comenzará a las 11:45 horas y a partir de ese momento, podremos ver el resto de los combates y también las presentaciones musicales. Las peleas tendrán el siguiente orden:

Edu Aguirre vs. Gastón Edul

Fabiana Sevillano vs. La Parce (Valeria)

Clersss vs. Natalia MX

Lit Killah vs. Kidd Keo

Alondrissa vs. Angie Velasco

Gero Arias vs. ByViruzz (Viruzz)

Rivers (Samy Rivers) vs. Roro

Marta Díaz vs. Tatiana Kaer

YoSoyPlex vs. Fernanfloo

IlloJuan vs. TheGrefg

La edición anterior estableció un nuevo récord mundial de audiencia en Twitch al registrar un pico de 9.33 millones de espectadores simultáneos y alcanzar hasta 10.8 millones de dispositivos conectados a lo largo de toda la transmisión.

Esto deja ver el gran alcance de Ibai Llanos como creador de contenido, así como lo relevante que sigue siendo La Velada del Año para este tipo de contenido donde fue pionero.

¿Quieres saber más?

¿Cuándo y a qué hora es La Velada del Año 2026?

¿Quiénes son los españoles y argentinos que se enfrentarán en La Velada del Año 6?

Flor Vigna tiene nuevo stylist tras polémica con Lau Styling, ¿quién es?

¿Quién es Verónica Ruffo, hija de Ernesto Ruffo? A qué se dedica, dónde nació y cuál es su edad | FOTOS