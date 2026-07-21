¿De qué murió LaToya Malcolm? Finalista de Miss Universo Jamaica

Murió la finalista de Miss Universo Jamaica 2024, LaToya Malcolm con solo 35 años de edad. La noticia fue confirmada por la organización antes mencionada a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, por lo que el mundo de los certámenes de belleza se encuentra de luto.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de LaToya Malcolm, exalumna de MUJ, quien compitió con orgullo en el certamen Miss Universo Jamaica 2024″, comenzó el comunicado.

Sigue: “Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia, amigos y seres queridos. Descansa en paz, LaToya. Nunca te olvidaremos”, finaliza el mensaje sin brindar más información.

¿De qué murió LaToya Malcolm?

Hasta el momento, no se han dado a conocer la causa de muerte de la conductora de televisión y ganadores de Miss Jamaica Bikini International 2024. En sus redes sociales tampoco hay mayor información de lo ocurrido.

Antes de ser reconocida de manera internacional por su destacada participación en el programa afiliado a Miss Universo, la mujer ya contaba con una trayectoria artística amplia.

Y es que desde hace más de una década, LaToya se había desempeñado como actriz, bailarina, artista e instructora de danza en Jamaica, participando en producciones de entretenimiento y presentaciones escénicas.

Entre sus apariciones más recientes destacó su participación en el programa matutino Smile Jamaica, donde mostró parte de su trabajo como bailarina.

Por otro lado, en redes sociales compartía imágenes cotidianas de su día a día, incluyendo sus proyectos profesionales, viajes y actividades personales, además de mantenerse cercana al mundo de los concursos de belleza.

En abril de este año, incluso felicitó públicamente a la ganadora de Miss Jamaica Bikini International 2026, demostrando que seguía vinculada con la organización.

LaToya Malcolm también formó parte de proyectos comunitarios enfocados en brindar capacitación, herramientas y oportunidades a adolescentes en Jamaica. Por este motivo, la muerte de la reina de belleza ha causado conmoción en la comunidad.

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