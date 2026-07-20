¿Quién era Jesús Gerardo Muñetón Hernández, hallado entre los 10 muertos de Zacatecas?

Esto se sabe de Jesús Gerardo Muñetón Hernández, quien se encontraba entre los 10 cuerpos sin vida hallados en Zacatecas.

Zacatecas se encuentra conmocionada y de luto por el hallazgo sin vida, este fin de semana, de 10 personas, entre ellas un expresidente municipal y algunos funcionarios o trabajadores en activo. Entre estos últimos, se encuentra Jesús Gerardo Muñetón Hernández.

En uno de los hechos violentos que más ha conmocionado recientemente al estado del centro-norte del país, fueron hallados 10 cuerpos sin vida en tres diferentes municipios de Zacatecas.

Fueron localizados los cuerpos de 10 personas en tres municipios Zacatecas, el 18 de julio de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Posteriormente, tras la identificación de las autoridades, se determinó que entre ellos se encontraban Ignacio Castrejón, exalcalde de Sombrerete; Fidel Alvarado de la Torre, secretario de Desarrollo Social, y Jesús Gerardo Muñetón, bombero de Fresnillo.

TE RECOMENDAMOS: Crecimiento del sector Maru Campos anuncia inversión por 80 millones de dólares de ATI en Chihuahua

¿Quién era Jesús Gerardo Muñetón Hernández?

Jesús Gerardo Muñetón Hernández, hallado entre los 10 muertos de Zacatecas, era un servidor público operativo que se desempeñaba como bombero activo en la Dirección de Protección Civil y Bomberos del Municipio de Fresnillo.

Fueron localizados los cuerpos de 10 personas en tres municipios Zacatecas, el 18 de julio de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

A diferencia de Fidel Alvarado de la Torre, otro de los fallecidos, Muñetón Hernández no se dedicaba a la vida política ni estaba afiliado a ningún partido. En su lugar, llevaba a cabo actividades estrictamente de servicio civil y carácter técnico / operativo como rescatista y apagafuegos.

De acuerdo con reportes informativos de medios locales y registros de las corporaciones de seguridad, Muñetón Hernández fue privado de su libertad y posteriormente localizado sin vida en el municipio de Pánuco, Zacatecas.

Foto que circuló en redes sociales de quien fue identificado como Jesús Gerardo Muñetón Hernández. ı Foto: Redes sociales

Extraoficialmente se indicó que su cuerpo se encontraba junto al de Fidel Alvarado de la Torre entre las cinco víctimas que fueron suspendidas con cuerdas en un puente vehicular sobre la carretera federal 54, a la altura de la comunidad de Pozo de Gamboa.

Al darse a conocer la noticia, el ayuntamiento de Fresnillo dedicó una esquela tanto a Fidel Alvarado de la Torre como a Jesús Gerardo Muñetón Hernández.

Esquela del ayuntamiento de Fresnillo por la muerte del funcionario y el bombero. ı Foto: Captura de pantalla

“En estos momentos difíciles, quiero expresar mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos. Permanecerá para siempre en nuestros corazones”, se lee en ambas esquelas, firmadas a nombre de Rubén Ríos Huerta, secretario del Ayuntamiento.

No habrá impunidad, garantiza gobernador de Zacatecas

En tanto, el gobernador de Zacatecas, David Monreal, aseguró que no habrá impunidad por estos hechos, y que “quienes hayan ordenado y realizado esta barbarie pagarán por ello”.

🔴 “Quienes hayan ordenado y realizado esta barbarie pagarán por ello”: el gobernador de Zacatecas, David Monreal, promete justicia y cero impunidad tras el hallazgo de 10 cuerpos sin vida en el estado. pic.twitter.com/BKezi6UMIu — Azucena Uresti (@azucenau) July 20, 2026

“Habrá justicia, no impunidad, como lo hemos hecho ya en otros casos. Lo sucedido no solo enlutó a las familias de las víctimas: se agravió al pueblo de Zacatecas y al Gobierno mismo”, abundó.

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am