Ignacio Castrejón Valdez: ¿Quién era y de qué partido era?

Ignacio Castrejón fue hallado sin vida en una carretera en Zacatecas.

En un nuevo acto de violencia que conmocionó a Zacatecas, el cuerpo del exalcalde de Sombrerete, Ignacio Castrejón Valdez, fue hallado con signos de tortura en una carretera. Ese mismo día, se encontraron otros nueve cuerpos en tres municipios distintos.

El hecho llamó la atención de la prensa nacional al tratarse de un exfuncionario, lo cual se suma a otros hechos de violencia política que han sacudido al país en meses recientes.

¿Quién era y de qué partido era Ignacio Castrejón Valdez?

Ignacio Castrejón Valdez era un empresario de la construcción y la minería que tuvo un breve paso por la política.

Localizan sin vida a Ignacio Castrejón Valdez, exalcalde de Sombrerete, Zacatecas. El cuerpo del empresario minero fue encontrado sobre la carretera federal 45; autoridades mantienen un operativo para esclarecer el casohttps://t.co/3BhK3TXVnG — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 18, 2026

En este sentido, su cargo más relevante fue el de presidente municipal de Sombrerete, Zacatecas, el cual ocupó de 2016 a 2018 bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN).

Durante su gestión, impulsó diversos proyectos de infraestructura urbana y enfrentó severas crisis financieras dentro del municipio.

Castrejón Valdez militaba en el PAN cuando fue presidente municipal de Sombrerete. ı Foto: Especial

Su paso por la política fue breve y acotado. Tras terminar su periodo en el servicio público en 2018, Castrejón Valdez se retiró por completo de la vida gubernamental para reincorporarse de tiempo completo a la gestión de sus empresas constructoras y mineras.

Es decir, Castrejón Valdez llevaba tiempo fuera de la política cuando ocurrió su presunto homicidio. No obstante, es hermano de Natividad Castrejón Valdez, secretario de Educación Pública de Hidalgo (quien funge el cargo bajo la administración de Morena).

Fueron localizados los cuerpos de 10 personas en tres municipios Zacatecas, el 18 de julio de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

La conexión familiar entre ambos llevó el tema rápidamente a la agenda nacional.

En una carretera y con signos de tortura: así fue hallado sin vida Ignacio Castrejón

Tras haber sido reportado como privado de la libertad días antes, su cuerpo fue localizado con visibles huellas de tortura el sábado 18 de julio de 2026 a un costado de la carretera federal 45 Zacatecas-Durango, a la altura de la comunidad de Santa Anita, en el municipio de Sain Alto.

El presunto homicidio de Ignacio Castrejón Valdez ocurrió durante un fin de semana crítico para Zacatecas, en el cual se hallaron, además del del exalcalde, otros nueve cuerpos en tres municipios distintos.

🔴 “Quienes hayan ordenado y realizado esta barbarie pagarán por ello”: el gobernador de Zacatecas, David Monreal, promete justicia y cero impunidad tras el hallazgo de 10 cuerpos sin vida en el estado. pic.twitter.com/BKezi6UMIu — Azucena Uresti (@azucenau) July 20, 2026

Entre las demás víctimas también se identificaron a funcionarios en activo, como Fidel Alvarado de la Torre, quien era el secretario de Desarrollo Social del municipio vecino de Fresnillo.

A propósito, el gobernador de Zacatecas, David Monreal, aseguró que “quienes hayan ordenado y realizado esta barbarie pagarán por ello”, y garantizó que no habrá impunidad por este caso.

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