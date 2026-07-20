Ignacio Castrejón Valdez: ¿Quién era y de qué partido era?

En un nuevo acto de violencia que conmocionó a Zacatecas, el cuerpo del exalcalde de Sombrerete, Ignacio Castrejón Valdez, fue hallado con signos de tortura en una carretera. Ese mismo día, se encontraron otros nueve cuerpos en tres municipios distintos.
El hecho llamó la atención de la prensa nacional al tratarse de un exfuncionario, lo cual se suma a otros hechos de violencia política que han sacudido al país en meses recientes.
¿Quién era y de qué partido era Ignacio Castrejón Valdez?
Ignacio Castrejón Valdez era un empresario de la construcción y la minería que tuvo un breve paso por la política.
Arranca con éxito, júbilo y algarabía Primer Lunes del Cerro, la fiesta étnica más importante de Latinoamérica
En este sentido, su cargo más relevante fue el de presidente municipal de Sombrerete, Zacatecas, el cual ocupó de 2016 a 2018 bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN).
Durante su gestión, impulsó diversos proyectos de infraestructura urbana y enfrentó severas crisis financieras dentro del municipio.
Su paso por la política fue breve y acotado. Tras terminar su periodo en el servicio público en 2018, Castrejón Valdez se retiró por completo de la vida gubernamental para reincorporarse de tiempo completo a la gestión de sus empresas constructoras y mineras.
Es decir, Castrejón Valdez llevaba tiempo fuera de la política cuando ocurrió su presunto homicidio. No obstante, es hermano de Natividad Castrejón Valdez, secretario de Educación Pública de Hidalgo (quien funge el cargo bajo la administración de Morena).
La conexión familiar entre ambos llevó el tema rápidamente a la agenda nacional.
En una carretera y con signos de tortura: así fue hallado sin vida Ignacio Castrejón
Tras haber sido reportado como privado de la libertad días antes, su cuerpo fue localizado con visibles huellas de tortura el sábado 18 de julio de 2026 a un costado de la carretera federal 45 Zacatecas-Durango, a la altura de la comunidad de Santa Anita, en el municipio de Sain Alto.
El presunto homicidio de Ignacio Castrejón Valdez ocurrió durante un fin de semana crítico para Zacatecas, en el cual se hallaron, además del del exalcalde, otros nueve cuerpos en tres municipios distintos.
Entre las demás víctimas también se identificaron a funcionarios en activo, como Fidel Alvarado de la Torre, quien era el secretario de Desarrollo Social del municipio vecino de Fresnillo.
A propósito, el gobernador de Zacatecas, David Monreal, aseguró que “quienes hayan ordenado y realizado esta barbarie pagarán por ello”, y garantizó que no habrá impunidad por este caso.
Sigue leyendo:
- “El mayor desafío es fortalecer a la policía municipal de Zacatecas”
- Zacatecas, el estado más depresivo y el cuarto con mayor insatisfacción
- Zacatecas en la mira por violencia, de nuevo
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
am