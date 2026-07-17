Zacatecas, el estado más depresivo y el cuarto con mayor insatisfacción

Zacatecas es el estado con el porcentaje más alto de personas adultas con indicios de depresión y el cuarto con el menor índice de satisfacción con la vida entre su población.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (Enbiare) 2025, en la entidad 16.6 por ciento de la población de 18 años y más dijo que presentó cuadros depresivos en ese año.

Zacatecas superó el promedio nacional, que fue de 10.9 por ciento, y a estados como Michoacán (16.2), Tabasco (15.8), Oaxaca (15.4) y Chiapas (15.1).

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El Dato: LA ENCUESTA revela que, en el país, 19% de personas con dificultad o mucha dificultad para cubrir gastos habituales en el hogar tiene nada o poco regocijo en la vida.

En cuanto a la satisfacción con la vida, el estado se ubicó en el cuarto lugar con los niveles más bajos, con 8.51 puntos en una escala de 0 a 10, y los hombres de la entidad zacatecana tuvieron el tercer promedio más bajo del país, al reportar 8.45 unidades, mientras que las mujeres registraron 8.56 puntos.

La Enbiare 2025 también evidenció que Zacatecas figura entre el grupo de entidades con el menor balance anímico del país. El estado obtuvo un promedio de 4.84 puntos, empatado con Colima y sólo por encima de Michoacán (4.54), Puebla (4.66) y Oaxaca (4.73). A nivel nacional, el indicador promedio fue de 5.29.

REALIZACIONES PERSONALES. El Inegi explicó que la satisfacción con la vida actual se refiere a la evaluación que realizan las personas sobre su propia existencia, en una escala de 0 a 10.

En México, la calificación promedio de de las personas de 18 años y más, en este apartado, fue de 8.62. El promedio en el caso de las mujeres fue de 8.57 y el de los hombres, de 8.67.

En la edición de 2021 —en un contexto aún marcado por los efectos de la pandemia por Covid-19—, el indicador general fue de 8.45; en ese año, para las mujeres fue de 8.37 y para los hombres, de 8.53. En ambos años, la calificación promedio resultó ser por décimas menor para las mujeres que para los hombres.

9.15 en promedio (escala de 0 a 10) dijo tener una misión en la vida

Con base en los grupos de edad, la población de 30 a 44 años presentó el promedio más alto de satisfacción con la vida, con 8.72. Siguió el grupo de 18 a 29 años, con 8.70, y después el grupo de 45 a 59 años, con 8.53. El grupo menos complacido con su propia existencia fue el de 60 años y más, con 8.48.

De la población de 18 años y más, 59.8 por ciento se ubicó en las calificaciones de totalmente satisfecha; 31.4 por ciento, en moderadamente contenta; 7.0 por ciento, en poco satisfecha, y 1.8 por ciento, en nada agradecida. Según el sexo de las personas, el porcentaje de hombres (61.0) que reportaron niveles altos de satisfacción con la vida fue ligeramente mayor que el de las mujeres (58.8).

El Tip: EN MÉXICO, 80.7% de las personas consultadas por el Inegi dijo sentirse con tranquilidad o calma la mayor parte del día y 79.3% declaró tener energía o vitalidad.

En 2025, la población de 30 a 44 años registró el mayor porcentaje (62.0) en totalmente recompensada. Siguió la población de 18 a 29 y de 45 a 59 años, con 61.3 y 58.1 puntos, respectivamente.

De manera contrastante, la población de 60 años y más fue la que manifestó tener los niveles más bajos de satisfacción con la vida (poco y nada), con un porcentaje de 12.3 unidades.

En comparación con 2021, en 2025 la población de 18 a 29 años tuvo un aumento en estar totalmente agradecida, ya que el porcentaje pasó de 59.8 a 61.3 unidades porcentuales.

La encuesta también revela que las personas con nivel escolar superior son las más conformes, con promedio de 8.74 unidades en escala de 0 a 10. Siguieron las personas con educación media superior, con 8.68, y, por último, las personas con educación básica, con 8.51 puntos.

Con base en el nivel de escolaridad, los promedios de satisfacción con la vida mostraron pocas variaciones entre los diferentes grupos, respecto a 2021, ya que se registraron incrementos en todos los niveles.

MEJOR EN PAREJA. Respecto al estado conyugal, la población unida o casada tuvo el promedio más alto de satisfacción con la vida, con 8.75. Siguieron las personas solteras, con 8.52, y, finalmente, las personas separadas, divorciadas o viudas, con 8.25.

De las personas con estudios de nivel superior que respondió estar totalmente satisfecha fue 62.7 por ciento; moderadamente satisfecha, 31.9; poco satisfecha, 4.2, y nada satisfecha, 1.1 unidades.

En contraparte, las personas con estudios de nivel básico solamente 57.9 por ciento respondió estar totalmente satisfecha; moderadamente satisfecha, 30.4; poco satisfecha, 9.2, y nada satisfecha, 2.4.

Por último, la población de 18 años y más con discapacidad presentó un promedio de satisfacción con la vida de 7.99 puntos: en los hombres fue de 8.09 y en las mujeres, de 7.92. En contraste, la población sin discapacidad registró un promedio de 8.74.

DURA SITUACIÓN ı Foto: Especial

En 2025, entre las personas con indicios de ansiedad, 43.5 por ciento reportó estar totalmente satisfecha con la vida, mientras que entre quienes no presentaron indicios de ansiedad, el porcentaje fue de 64.3 unidades.