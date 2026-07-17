Apuntan contra municipales por atentado en BC

AUTORIDADES RETIRAN el auto en el que viajaban la regidora de Tecate y su familia el martes, luego del ataque.

LA FISCALÍA General del Estado de Baja California investiga la posible complicidad de elementos de la Policía Municipal de Tecate en el atentado contra la regidora María de Jesús Quijada y su esposo Jesús Pereida, quien perdió la vida en el ataque armado ocurrido el martes pasado.

En entrevista con medios locales, la fiscal general María Elena Andrade Ramírez advirtió que ninguna persona está fuera del radar de las autoridades.

“No se descarta la participación de nadie, y el mensaje hacia la familia, como se lo hice saber a su señor padre hace un momento, es que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, afirmó la funcionaria de procuración de justicia.

El Tip: LAS VÍCTIMAS se encontraban a bordo de su vehículo y se disponían a asistir a una graduación escolar el 14 de julio, cuando fueron interceptadas por hombres armados.

El ataque contra la regidora, su esposo y su hija ocurrió alrededor de las 17:00 horas del 14 de julio sobre la calle Coyuca, en la colonia Hacienda, municipio de Tecate.

Sobre el posible móvil del atentado, la fiscal dijo que aún es prematuro determinar si el objetivo directo era la regidora o su esposo. “Ahorita yo creo que es muy temprano para deslindar cualquier situación de víctima; los dos son víctimas”, dijo.

45 casquillos percutidos recolectaron en la escena

Al respecto, el alcalde de Tecate, Román Cota Muñoz, aseguró que el atentado contra la regidora no tendría relación con su labor como servidora pública.

“Y obviamente”, aclaró, no es algo concluyente, pero “hasta este momento no hay indicios que refieran que los hechos sucedidos estén relacionados directamente con la función pública de la regidora”, dijo el munícipe.

En conferencia de prensa, el edil expuso que las investigaciones siguen en curso y hay dos líneas de investigación en particular que se están explorando, sin mencionar cuáles.

Añadió que la regidora no desempeña funciones relacionadas con seguridad pública, sino más bien coordina y está más involucrada en temas sociales.

El miércoles, el padre de la regidora confirmó que su hija se encuentra fuera de peligro tras el ataque armado del que fueron víctimas ella y su familia.