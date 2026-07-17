Cae exdirectivo por venta de plazas

FAMILIARES de involucrados en una red delictiva, en protesta el 29 de junio en Toluca. Hasta ese día había 10 personas detenidas por la venta de puestos de trabajo.

EL EXDIRECTOR de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México (SECTI) Josué Noé Hernández Bocanegra fue detenido en Guanajuato por su presunta participación en la venta ilegal de plazas magisteriales.

La entrega de los puestos se daba a personas que no desempeñaban las funciones para las que fueron contratadas o que, bajo el esquema conocido como “aviadores”, cobraban para sí o para otros, lo cual causó un daño al erario.

Las investigaciones de la Fiscalía del Estado de México señalan que el alcance de la operación habría generado ganancias superiores a 700 millones de pesos.

Con la detención de Hernández Bocanegra, suman tres exdirectores detenidos por la presunta comercialización ilegal de los espacios docentes.

La investigación de las autoridades mexiquenses involucra a 33 personas que encabezaron una red delictiva de venta de plazas que operó desde 2021 en la Secretaría de Educación y posteriormente en la Oficialía Mayor.

Los pasados 11 y 26 de febrero, así como el 4 de mayo, el Gobierno del Estado de México, a través del representante legal de la SECTI, denunció hechos posiblemente constitutivos de delito relacionados con 459 movimientos de alta de personal en plazas de docentes, tras percatarse que los “supuestos servidores públicos” no ejercían función alguna.

Después de realizar diversas diligencias y pesquisas, las autoridades establecieron que en dicho esquema delictivo habrían participado Josué Noé Hernández Bocanegra y otros funcionarios de las secretarías de Finanzas, de Educación y de Seguridad, además de la Oficialía Mayor y la SECTI. De momento se tiene la concreción de al menos 28 capturas.