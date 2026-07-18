Identifican a dos funcionarios de Fresnillo entre 10 personas asesinadas en Zacatecas

Fueron localizados los cuerpos de 10 personas en tres municipios Zacatecas, el 18 de julio de 2026.

Entre los 10 cuerpos sin vida abandonados este sábado en los municipios de Pánuco, Morelos y Sain Alto, en Zacatecas, autoridades identificaron a dos funcionarios del Ayuntamiento de Fresnillo.

El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que nueve víctimas han sido identificadas y, aunque no reveló las identidades, posteriormente el municipio de Fresnillo confirmó que entre ellas se encuentran Fidel Alvarado de la Torre, secretario de Desarrollo Social, y el bombero Jesús Gerardo Muñetón Hernández, informó el alcalde Javier Torres Rodríguez.

“Me uno de todo corazón al dolor de sus familias, amigos y compañeros, a quienes les expreso mi más sincero pésame y toda mi solidaridad en este momento tan difícil”, manifestó el edil en su cuenta de Facebook. “Fresnillo pierde a dos hombres valiosos, comprometidos con su trabajo y con nuestra gente", agregó.

Horas antes, el presidente municipal de Zacatecas, Miguel Ángel Varela Pinedo, confirmó que otra de las víctimas es el exalcalde de Sombrerete, Ignacio Castrejón Valdez, cuyo cuerpo fue ubicado cerca de la carretera federal 45, en las inmediaciones de la comunidad Santa Anita, en Sain Alto.

Ignacio Castrejón Valdez, exalcalde de Sombrerete asesinado. ı Foto: Redes sociales

Durante la madrugada, los cuerpos de cinco hombres colgados fueron localizados en el puente vehicular de la carretera federal 54, en la comunidad de Pozo de Gamboa, municipio de Pánuco.

Más tarde, se reporto el hallazgo de otros cuatro cuerpos frente a una clínica del IMSS en el municipio de Mórelos.

Una unidad de la Guardia Nacional a un costado de la carretera federal 54. ı Foto: Cuartoscuro

Fiscalía de Zacatecas, con una ‘línea robusta de investigación’

Sobre el caso, Rodrigo Reyes Mugüerza afirmó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas cuenta con una “línea robusta de investigación”, aunque evitó ofrecer más detalles.

A través de un mensaje en video, el funcionario estatal informó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional ampliaron su presencia a fin de blindar a la entidad.

En ese sentido, añadió que autoridades estatales y federales se mantienen en coordinación a través de una Grupo de Inteligencia Operativa, declarado en sesión permanente, con el objetivo de ubicar, capturar a los responsables “y asegurar que este caso no quede impune”.

“Desde el gobierno de Zacatecas reiteramos que en el proceso de pacificación no se dará ni un solo paso atrás. Eventos como estos hace mucho tiempo no se registraban en nuestro estado, y nos llaman a seguir fortaleciendo la coordinación, los esfuerzos y a seguir redoblando los operativos a lo largo de la entidad para asegurar que podamos seguir avanzando en la prioridad de este gobierno, que es, precisamente, vivir en un estado con paz”, declaró Reyes Mugüerza.

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cehr