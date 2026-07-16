Zacatecas: Escalan todos los delitos sexuales; violación equiparada, 31%

CIENTOS DE PERSONAS se manifestaron el martes en el municipio de Tabasco para exigir justicia

Aun cuando ilícitos como el homicidio han tenido una significativa disminución en Zacatecas, todos los delitos de carácter sexual en la entidad tuvieron un notorio repunte en la primera etapa de este año.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública establecen que los delitos de violación equiparada y simple, abuso, acoso y hostigamiento sexuales experimentaron un aumento entre enero y mayo de 2025 y de 2026.

El Dato: NINGÚN MENOR de entre 12 y menos de 14 años puede tener pena de cárcel o internamiento; lo prohíbe la Ley del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes.

La violación simple aumentó 12.3 por ciento, toda vez que los casos en 2025 fueron 65 y el año posterior, 73, mientras que la violación equiparada escaló de 48 a 63 denuncias, lo que representa un incremento de 31.2 por ciento.

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El delito de acoso sexual pasó de 62 a 69 casos, mientras que el de abuso sexual varió de 65 a 73 y el hostigamiento sexual, de 7 a 9 expedientes.

Un caso representativo del aumento en los ilícitos sexuales en la entidad gobernada por el morenista David Monreal Ávila lo describe el reciente ataque en el municipio de Tabasco, donde un adolescente de 13 años agredió física y sexualmente a una niña de 10, por lo cual fue vinculado a proceso por los delitos de feminicidio en grado de tentativa y violación equiparada agravada.

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El hecho causó estupor e indignación entre la población, pues ocurrió después de que la pequeña salía de su escuela, momento en que fue atacada por su agresor, quien la llevó por la fuerza hasta un predio en donde la arrojó desde un puente y la abandonó en estado inconsciente y crítico.

La niña fue localizada por la comunidad tras un fuerte despliegue de búsqueda; fue trasladada en helicóptero al Hospital General de Zacatecas, donde actualmente recibe atención especializada mientras permanece bajo cuidados intensivos e intubada.

El martes pasado, vestidos de blanco y con pancartas que exigían justicia, cientos de familiares, amigos y vecinos marcharon por las calles de la cabecera municipal de Tabasco, Zacatecas, para reclamar a las autoridades una respuesta contundente frente a la agresión física y sexual de la que fue víctima la menor.

El Tip: ESTE AÑO en el estado hay registro de 25 homicidios en el periodo enero-mayo; en 2025 fueron reportados 73 casos, lo que representa una reducción de 65.7 por ciento.

LOS CONTEXTOS. En entrevista con La Razón, la psicóloga clínica Aimé Alaní Pérez hizo un llamado a fortalecer la prevención y la atención en salud mental.

Señaló que este tipo de hechos deben analizarse desde una perspectiva integral, al recordar que tanto la víctima como el adolescente señalado como presunto agresor son menores de edad y requieren una intervención diferenciada.

La especialista explicó que, si bien la menor sufrió un hecho “terrible” que, de acuerdo con la información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, incluyó violencia sexual y física, también es indispensable cuestionar el contexto en el que un adolescente de 13 años pudo desarrollar una conducta de esa magnitud.

“Como sociedad y como adultos, debemos preguntarnos cuál es la historia de vida y el contexto de este adolescente para llegar a cometer un acto así”, planteó la experta.

Además, puntualizó que la principal herramienta para evitar este tipo de delitos es la prevención integral, basada en modelos que consideran el entorno familiar, social y cultural de niñas, niños y adolescentes.

Indicó que la normalización de la violencia dentro de algunas comunidades representa un factor determinante, al igual que las experiencias de violencia sufridas durante la infancia.

“Tenemos que hacer de verdad, todas y todos como sociedad, para prevenir este tipo de hechos, pues empezar por generar una cultura de paz, nombrando las violencias para visibilizarlas, porque cuando vivimos en un contexto de normalización, ya no las identificamos, ya no vemos cuál es violencia”, dijo.

COMPORTAMIENTO EN ASCENSO ı Foto: Especial

CULTURA DE PAZ. Agregó que el desarrollo de la zona prefrontal, responsable de la regulación emocional y el autocontrol, concluye aproximadamente entre los 20 y 24 años de edad y puede verse afectado cuando los menores han vivido situaciones de violencia desde edades tempranas.

Por ello, consideró indispensable promover en la sociedad una cultura de paz que permita identificar y visibilizar las distintas formas de violencia, antes de que se normalicen.

Aimé Alaní Pérez advirtió que el Estado debe destinar mayores recursos para fortalecer los servicios públicos de atención psicológica, ya que los espacios existentes resultan insuficientes frente a la creciente demanda.

Recordó que organismos internacionales han advertido sobre una emergencia en salud mental y destacó que el suicidio figura entre las principales causas de muerte entre los adolescentes y jóvenes a nivel mundial.

La psicóloga añadió que factores como los cambios en la dinámica familiar, el uso intensivo de dispositivos electrónicos, las consecuencias de la pandemia y otros elementos sociales han impactado el desarrollo socioemocional de las nuevas generaciones.

Asimismo, señaló que niñas, niños y adolescentes requieren espacios seguros donde puedan desarrollarse de manera integral, mediante actividades recreativas, deportivas, culturales y formativas que les permitan fortalecer sus habilidades sensitivas.

Indicó que el acceso ilimitado a información, sumado a la falta de orientación por parte de los adultos, provoca que muchos jóvenes tengan “exceso de información, pero no formación”, al carecer de acompañamiento, límites y contención emocional.