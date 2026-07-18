Asesinan a Ignacio Castrejón Valdez, exalcalde de Sombrerete y empresario minero en Zacatecas

El expresidente municipal de Sombrerete, Ignacio Castrejón Valdez, fue localizado sin vida en el municipio de Sain Alto, Zacatecas.

La Fiscalía General del Estado de Zacatecas confirmó la localización de diez personas sin vida en los municipios de Morelos, Pánuco y Sain Alto, entre ellas el empresario, fundador de Grupo CAVI y expresidente municipal de Sombrerete durante el periodo 2016-2018.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo del exedil fue encontrado sobre la carretera federal 45, en el entronque hacia la comunidad de Santa Anita, dentro del municipio de Sain Alto.

IDENTIFICAN A UNO DE LOS 10 CUERPOS; ERA EL EX PRESIDENTE MUNICIPAL DE SOMBRERETE 🚨



Fue identificado Ignacio "Nacho" Castrejón Valdez, ex presidente municipal de Sombrerete, empresario y constructor, como una de las víctimas localizadas este sábado en Zacatecas.



De acuerdo con… pic.twitter.com/cFKMHpZ1iV — Hablando Claro Fresnillo (@hablandoclarof) July 18, 2026

Tras los hechos, el secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Murgüeza, informó que la Fiscalía General de Justicia del Estado notificó el hallazgo de los diez cuerpos, por lo que de inmediato se activó un operativo coordinado entre las instituciones que integran la Mesa Estatal de Construcción de Paz.

El funcionario explicó que el despliegue tiene como objetivo localizar a los responsables, reforzar la presencia de las corporaciones de seguridad y dar seguimiento puntual a las investigaciones. Además, anunció que el Grupo de Inteligencia Operativa sostendría una sesión extraordinaria con la participación del comandante de la Quinta Región Militar y autoridades de los tres órdenes de gobierno para evaluar la situación.

Reyes Murgüeza sostuvo que, aunque en los últimos años este tipo de hechos había disminuido gracias a la coordinación entre las instituciones de seguridad, 'un caso de esta magnitud exige una respuesta inmediata’. En ese sentido, aseguró que se fortalecerán las labores de inteligencia, investigación y coordinación operativa para evitar un retroceso en las acciones de pacificación.

Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno en Zacatecas informó el hallazgo ı Foto: Facebook Rodrigo Reyes Mugüerza

Por su parte, el presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela Pinedo, lamentó públicamente el fallecimiento de Ignacio Castrejón Valdez mediante un mensaje en el que expresó sus condolencias a familiares, amigos y personas cercanas al exalcalde.

El edil afirmó que la noticia genera consternación e indignación entre quienes conocieron a Castrejón Valdez y compartieron con él el compromiso por Zacatecas. Asimismo, hizo un llamado para que las autoridades realicen una investigación seria y transparente que permita esclarecer plenamente los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.

“Es muy triste ver lo que sigue sucediendo en nuestro país y nuestro estado. De verdad resulta indignante que sigamos viviendo situaciones así y que muchas veces parezca que no hay respuestas ni justicia para quienes más lo necesitan”, expresó.

Miguel Varela, presidente Municipal de Zacatecas externó sus condolencias ı Foto: Facebook Miguel Varela

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LMCT