Cae en Guerrero Jesús N, vinculado al Cártel La Sierra

Vinculado con otros grupos en la región de Chilapa

Derivado de trabajos de investigación de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGJE), en coordinación con personal del Ejército Mexicano (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y Policía Estatal, se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Jesús Plácido Galindo, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, en agravio de José Pablo Xanteco Bartolo, miembro de una comunidad indígena nahua, el pasado 30 de octubre de 2021.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que Plácido Galindo es identificado como dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias - Policía Comunitaria - Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF), su detención se realizó en el tramo carretero San Marcos – Acapulco por elementos federales y estatales.

40 elementos de varias corporaciones lo arrestaron

Al líder indigenista se le vincula con el grupo delictivo Los Rojos y el Cártel de La Sierra o Los Tlacos, así como su presunta responsabilidad con los hechos de violencia registrados en el corredor Chilapa–José Joaquín de Herrera, de Guerrero.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional que lo requiere en el estado de Guerrero, para continuar con las investigaciones sobre su presunta responsabilidad, y ejecutar las acciones periciales pertinentes para determinar su situación jurídica conforme a derecho y los protocolos legales correspondientes.

Luego de su captura, Jesús “N” fue custodiado por personal militar e ingresado a un helicóptero para su traslado ante la autoridad correspondiente.