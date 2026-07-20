Zacatecas en la mira por violencia, de nuevo

Y lamentablemente un suceso criminal ha provocado que las miradas estén nuevamente puestas sobre el estado de Zacatecas. Y es que el fin de semana fueron asesinadas 10 personas —ocho de ellas murieron asfixiadas y dos más por disparos de arma de fuego—, algunas de las cuales fueron incluso colgadas de un puente, en hechos que la autoridad local vincula, hasta el momento, con actos de extorsión y de colusión de servidores públicos. Entre las víctimas se encuentran Ignacio Castrejón, exalcalde de Sombrerete, además de dos funcionarios del ayuntamiento de Fresnillo. En la entidad, el gobierno de David Monreal recientemente presumió una disminución relevante de los asesinatos superior al 60 por ciento. Sin embargo, los problemas de percepción de inseguridad persisten y lo acontecido el sábado abonará a erosionar la credibilidad de la autoridad estatal, nos señalan. Hasta ahora se sabe que cuatro de las víctimas dejaron de tener comunicación con sus familiares desde el pasado 16 de julio; cinco más al día siguiente y una más desde el 18 de julio.