“El mayor desafío es fortalecer a la policía municipal de Zacatecas”

Bibiana Belsasso. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Durante los años más violentos de la disputa entre grupos del crimen organizado, Zacatecas se convirtió en uno de los estados más peligrosos del país. La llegada masiva de fuerzas federales permitió reducir significativamente los homicidios y otros delitos de alto impacto, pero el problema de fondo sigue sin resolverse: la desaparición y el debilitamiento de las policías municipales.

Zacatecas, por su ubicación geográfica, es un corredor estratégico que conecta el Pacífico con el norte y el centro de México, por donde transitan rutas utilizadas para el trasiego de drogas, armas y otros ilícitos hacia la frontera con Estados Unidos. Esa posición provocó una disputa entre organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, que pelearon el control del territorio, generando una ola de homicidios, desapariciones y ataques contra policías y autoridades locales.

La senadora por Zacatecas Geovanna Bañuelos de la Torre asegura que el estado vive hoy una etapa de mayor tranquilidad gracias al despliegue permanente de la Guardia Nacional y del Ejército. Sin embargo, advierte que esa estrategia no puede ser permanente y que el gran reto consiste en reconstruir las corporaciones policiacas locales.

LA LEGISLADORA petista, el pasado 7 de julio. ı Foto: Especial

Bibiana Belsasso (BB): Durante los últimos años, la seguridad en Zacatecas ha mejorado, principalmente gracias al trabajo de la Guardia Nacional y del Ejército. Sin embargo, la seguridad local sigue enfrentando un enorme problema por la falta de policías municipales y estatales.

Geovanna Bañuelos (GB): Sin duda, el principal problema que padecemos las y los zacatecanos ha sido la inseguridad. Vivimos un periodo muy doloroso, en el que Zacatecas era noticia nacional e internacional por los niveles de violencia que enfrentábamos.

Hoy, hay que reconocer que, gracias al trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum, del secretario Omar García Harfuch y de todas las instituciones federales, la situación ha mejorado de manera importante.

En delitos como el homicidio doloso, la reducción ronda 80 por ciento, y eso ya se refleja en la vida cotidiana. Hoy, la gente vuelve a transitar por las carreteras y se siente una disminución importante de la violencia. Pero sabemos que el problema no está resuelto.

Actualmente, contamos con más de dos mil 400 elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, distribuidos en los 58 municipios del estado. El apoyo federal ha sido fundamental, pero también es cierto que muchas de las tareas que realizan no les corresponden.

BB: La Guardia Nacional ha sido muy importante para recuperar la tranquilidad, pero la seguridad cotidiana no puede depender para siempre de las fuerzas federales. Sin policías municipales no puede existir una estrategia de seguridad sólida.

GB: Así es. No podemos descargar las tareas de la Policía de Proximidad en el Ejército o en la Guardia Nacional.

Ellos cumplen funciones muy importantes, pero la seguridad cotidiana corresponde a las autoridades locales. Hoy, Zacatecas enfrenta un déficit superior a 50 por ciento de policías municipales, y ése es probablemente el mayor desafío que tenemos.

Necesitamos crear nuestras propias academias para reclutar, capacitar y profesionalizar a policías municipales y estatales. Las fuerzas federales deben actuar como apoyo y coordinación, pero no pueden sustituir permanentemente a las corporaciones locales.

La Policía de Proximidad atiende conflictos entre vecinos, problemas familiares, situaciones comunitarias y todos aquellos asuntos que forman parte de la vida diaria de un municipio. Esas funciones no le corresponden al Ejército.

BB: Incluso hay municipios que prácticamente se quedaron sin policías.

GB: Así fue. Durante los años más violentos, los propios policías municipales se convirtieron en uno de los principales objetivos del crimen organizado. Muchos renunciaron por miedo. Otros fueron asesinados. Algunos más terminaron incorporándose a organizaciones criminales, muchas veces no por voluntad propia, sino porque fueron amenazados ellos o sus familias. Vivimos momentos extremadamente difíciles. En mi municipio, Monte Escobedo, durante semanas, el único policía municipal estuvo privado de su libertad por un grupo criminal. Llegó un momento en que había más patrullas que elementos para operarlas. Y esa realidad no ocurrió solamente ahí; se repitió en distintos municipios del estado.

BB: Eso demuestra que la seguridad debe construirse desde los municipios. ¿Qué tendría que hacerse para dejar de depender de la Federación?

GB: Lo primero es iniciar un proceso serio de reconstrucción institucional. Necesitamos abrir convocatorias de reclutamiento, crear academias de formación y profesionalización, mejorar las condiciones laborales de quienes quieran ingresar a las policías municipales y estatales y ofrecerles verdaderas garantías.

Hay que mejorar salarios, prestaciones, seguridad social, seguros de vida, equipamiento, armamento, patrullas y capacitación permanente. Pero también debemos garantizar que quienes decidan convertirse en policías no quedarán solos frente al crimen organizado. Si no ofrecemos condiciones dignas y protección para ellos y sus familias, será muy difícil reclutar nuevos elementos.

BB: ¿Cuánto tiempo tomaría reconstruir esas corporaciones?

GB: Hablando con especialistas como Omar García Harfuch, coinciden en que un proceso serio de reclutamiento, capacitación y profesionalización requiere por lo menos entre dos y tres años. Por eso las acciones deben comenzar ahora.

Mientras tanto, debe mantenerse la coordinación con la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, pero con el objetivo de que esa presencia sea temporal y que, poco a poco, las policías municipales y estatales recuperen las funciones que les corresponden. Cuando nosotros aprobamos la creación de la Guardia Nacional, siempre hablamos de una etapa de transición. Lo mismo debe ocurrir en Zacatecas.

El objetivo debe ser que las fuerzas federales se concentren en los delitos del fuero federal y en el combate a la delincuencia organizada, mientras que las policías civiles atiendan la seguridad cotidiana.

BB: ¿También se requiere una mayor inversión?

GB: Probablemente sí. Pero invertir en seguridad nunca debe verse como un gasto. Cada peso destinado a fortalecer las corporaciones policiacas representa una inversión para prevenir delitos, evitar operativos mucho más costosos y, sobre todo, salvar vidas.

Hay entidades que ya recorrieron ese camino. San Luis Potosí, Sonora y Quintana Roo lograron fortalecer sus academias, profesionalizar a sus policías y construir corporaciones estatales mucho más sólidas. Ése debe ser el modelo que siga Zacatecas.

BB: Zacatecas continúa siendo un estado estratégico para el crimen organizado.

GB: Sí. Nuestra ubicación geográfica nos convierte en un corredor muy importante para el trasiego de drogas.

No somos un gran estado productor ni consumidor, pero sí un punto estratégico por el que cruzan diversas rutas criminales. Hace apenas unos meses, las fuerzas federales y estatales desmantelaron en Valparaíso uno de los laboratorios de metanfetaminas más grandes de América Latina. Eso demuestra que la amenaza sigue presente.

Por eso agradecemos profundamente el respaldo de las fuerzas federales, pero también tenemos claro que el verdadero desafío es fortalecer nuestras instituciones locales. Mientras Zacatecas no cuente con policías municipales y estatales suficientes, profesionalizadas y bien equipadas, la seguridad seguirá dependiendo del Ejército y de la Guardia Nacional. Y ninguna estrategia puede considerarse plenamente consolidada mientras eso no ocurra.