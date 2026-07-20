¿Quién era Fidel Alvarado de la Torre y de qué partido era?

El cuerpo sin vida de Fidel Alvarado de la Torre, funcionario en activo de Fresnillo, se encontraba entre los 10 hallados.

El hallazgo de 10 cuerpos en Zacatecas conmocionó a todo el país, pues, entre ellos, se encontraban el expresidente municipal de Sombrerete y algunos funcionarios en activo. Entre estos últimos, estaba Fidel Alvarado de la Torre, funcionario del ayuntamiento de Fresnillo.

En un fin de semana violento para el estado del centro-norte mexicano, fueron hallados 10 cuerpos sin vida en tres diferentes municipios. Posteriormente, las autoridades del estado los identificaron.

Fueron localizados los cuerpos de 10 personas en tres municipios Zacatecas, el 18 de julio de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Así, se encontró que, entre ellos, se encontraba Fidel Alvarado de la Torre, secretario de Desarrollo Social del municipio de Fresnillo. Su presunto homicidio llamó la atención al tratarse de un funcionario en activo.

¿Quién era Fidel Alvarado de la Torre, encontrado entre los 10 cuerpos de Zacatecas?

Fidel Alvarado de la Torre era un funcionario en activo del ayuntamiento de Fresnillo, y llevaba varios años trabajando de cerca con el actual presidente municipal, Javier “Javo” Torres.

Fidel Alvarado de la Torre, en una fotografía oficial del ayuntamiento de Fresnillo. ı Foto: Ayuntamiento Fresnillo

Hasta su hallazgo sin vida, Alvarado de la Torre se desempeñaba como secretario de Desarrollo Social del Municipio de Fresnillo, para la actual administración encabezada por el mencionado presidente municipal, bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En la administración municipal de Fresnillo del periodo 2016-2018, fungió como titular del Departamento de Atención al Migrante y del Programa 3x1.

En ese mismo trienio, fue nombrado Secretario Particular del entonces presidente municipal interino, Javier Torres Rodríguez. También se desempeñó en el plano legislativo como Titular de Asuntos Binacionales en la LXI Legislatura del Estado de Zacatecas.

Como titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Alvarado de la Torre tenía bajo su cargo la planeación y ejecución de las políticas públicas destinadas a combatir el rezago social.

🕊️ Fresnillo despide entre lágrimas a sus víctimas



Con profundo dolor, familiares, amigos, autoridades y ciudadanos dieron el último adiós a Fidel Alvarado de la Torre, secretario de Desarrollo Social del municipio.



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Su labor principal consistía en coordinar y gestionar obras de infraestructura comunitaria básica (como redes de agua potable, drenaje y pavimentación) en las colonias y localidades rurales del municipio.

Hallan 10 cuerpos en Zacatecas; entre ellos de Alvarado de la Torre y de exalcalde de Sombrerete

En un fin de semana violento para el estado de Zacatecas, fueron hallados 10 cuerpos sin vida en tres municipios distintos. Entre ellos, se encontraban el de Fidel Alvarado de la Torre, así como el del expresidente municipal de Sombrerete, Ignacio Castrejón.

🔴 “Quienes hayan ordenado y realizado esta barbarie pagarán por ello”: el gobernador de Zacatecas, David Monreal, promete justicia y cero impunidad tras el hallazgo de 10 cuerpos sin vida en el estado. pic.twitter.com/BKezi6UMIu — Azucena Uresti (@azucenau) July 20, 2026

Autoridades estatales y federales iniciaron una investigación por estos hechos, y el gobernador de Zacatecas, David Monreal, aseguró que “quienes hayan ordenado y realizado esta barbarie pagarán por ello”, y garantizó que no habrá impunidad por este caso.

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