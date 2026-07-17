¿De qué murió Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica?

Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica, murió este 17 de julio 2026, a los 30 años de edad, la noticia es devastadora para la actriz, quién fue informada del deceso mientras ella estaba en Colombia trabajando en el programa de Top Chef.

Hasta el momento la actriz no se ha pronunciado en las redes sociales para hablar sobre este doloroso momento, pero los usuarios de Internet ya le dejaron sus condolencias.

¿De qué murió el hijo de Aylín Mujica?

De acuerdo con la información, el hijo de Aylín Mujica murió a causa de infarto, sin embargo, no se ha confirmado la verdadera causa.

Se sabe que el joven DJ de 30 años había tenido neumonía antes de su muerte y que viajó a Barbados, pese a que su madre le pidió que se quedara en casa para recuperarse.

Se espera que en las próximas horas se confirme la verdadera causa de muerte del hijo de la actriz y del músico Osamu Menéndez.

¿Quién era Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica que murió?

Mauro Menéndez, conocido artísticamente como Maahez, fue un DJ y productor musical. Desde pequeño mostró inclinación por la música; comenzó su formación tocando piano, guitarra y batería desde los 4 años en La Habana. En el año 2000 se mudó a México, donde inició una banda y se adentró en la producción musical.

Su carrera despegó al relacionarse con figuras del urbano latino, como Pitbull en Miami. Trabajó como productor para artistas del género, colaborando en éxitos y recibiendo una nominación al Latin Grammy en 2020 por su contribución al álbum 1 of 1 de Sech (canción “Arriba”).

Posteriormente, se reinventó enfocándose en la música electrónica y house. Firmó con sellos como Insomniac Records y lanzó hits como “Tequila” (con San Pacho), “Matadora”, “Dirty Flow” y “Ay Papi”, que alcanzaron los primeros puestos en charts de Beatport en géneros como Afro House. Su estilo fusionaba indie-dance, tech house, Afro-house y ritmos latinos, ganándose apoyo de artistas como HUGEL, Diplo y otros.

Maahez se presentó en festivales importantes como EDC Las Vegas, Ultra y Burning Man y este 2026 participó en Coachella, el joven publicó una foto en ese festival.

En 2025-2026 preparaba el lanzamiento de su propio sello discográfico, TEMPLOZ, con un sonido único que fusionaba sus influencias. Mantuvo un perfil más discreto que sus famosos padres, pero logró millones de streams y una base de fans creciente gracias a su versatilidad y autenticidad cultural.

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