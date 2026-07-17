Ese Pérez es un creador de contenido mexicano que se ha vuelto tendencia en redes sociales en las últimas horas. El joven originario de la Ciudad de México es una figura notable de Internet, en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, gracias a su estilo humorístico que retrata escenas cotidianas de los chilangos.

Además, otro aspecto que llama la atención de este tiktoker es su cercanía con el cantante Eduin Caz, líder de Grupo Firme. En poco tiempo se ha vuelto uno de los amigos más visibles del intérprete de “El Beneficio de la Duda” en redes sociales.

Descubre quién es este personaje del mundo digital que acumula 1.5 millones de seguidores en Instagram.

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¿Quién es Ese Pérez, tiktoker amigo de Eduin Caz?

Ese Pérez, cuyo nombre real es Jesús Ángel Pérez, es un creador de contenido, cantante y comediante originario de la Ciudad de México. Ha ganado popularidad principalmente a través de TikTok, donde comparte contenido humorístico en el que retrata la cotidianidad chilanga, como los viajes en transporte público y los vendedores ambulantes.

Ese Pérez también incursionó en la música, pues lanzó canciones como “Pídete una miche”, que ha sido muy popular en plataformas como YouTube y TikTok. Incluso ha colaborado con artistas del género urbano como Yeri Mua, Bellakath y El Bogueto.

En YouTube, el creador de contenido tiene 392 mil seguidores, en Instagram 1.5 millones y en TikTok 5.1 millones.

Además de compartir videos cortos de humor, Ese Pérez ha compartido con sus seguidores fotografías con figuras reconocidas de Internet y de la música como Yeri Mua, Karely Ruiz, Santa Fe Klan, Westcol, Luis R Conríquez, Cuahtémoc Blanco, Luisito Comunica y Wendy Guevara.

Pero, uno de los aspectos que más llama la atención del creador de contenido es su estrecha amistad con Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme. El cantante de “El Beneficio de la Duda” y Ese Pérez han compartido diversas fotos y videos juntos desde hace varios años.

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