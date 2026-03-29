El Bogueto se besa con un ‘hombre’ en video musical y desata críticas por ‘queerbaiting’

El Bogueto se besa con un hombre en video musical

El Bogueto generó un debate intenso en redes sociales por el estreno de su reciente video musical por el tema Cállate y bésame, en el que podemos ver escenas de besos entre varias personas, incluyendo al cantante con otro ‘hombre’ en una fiesta.

Critican a El Bogueto por queerbaiting

Las imágenes que muestran a El Bogueto celebrando con otras personas y repartiendo besos, ha dado mucho de qué hablar, pues llamó la atención el momento en que el cantante se da un apasionado beso con quien supuestamente es otro hombre.

Esto ocurre cerca del minuto 2:14, sin mencionar que forma parte de la miniatura del video de YouTube, el cual este domingo 29 de marzo se encuentra en el top 16 de videos más vistos en Tendencias de Música.

En el momento, vemos al cantante que se sienta en un sillón donde dos hombres lo saludan y se besan. Después de un momento, saluda a un chico que tiene al lado y deciden besarse entre ellos también en un momento intenso.

El beso es apasionado y se hace un acercamiento al momento antes de que siga el ambiente de fiesta y los besos entre varias otras personas. Sin embargo, los fans del cantante no tardaron en notar que el supuesto hombre era su pareja mujer con una barba falsa.

La situación abrió el debate sobre la visibilidad LGBT+ en la industria musical, pues varios Internautas señalaron que este momento podría ser considerado como una muestra de queerbaiting, una estrategia utilizada en productos donde se insinúa una relación romántica o sexual entre personas del mismo género, sin llegar a concretarla abiertamente.

El Bogueto haciendo queerbait no estaba en mi carta del 2026 la neta https://t.co/9gOhiUoqqw — Heraclia! 📼 (@Heraclia_666) March 27, 2026

El objetivo es obtener la atención del público LGBT+ y sus participantes sin ofrecer una representación explícita de la diversidad sexual y muchos aseguran que esta estrategia convierte el deseo de la comunidad de ser representados en un recurso de mercadotecnia.

Algunos comentarios de los Internautas fueron:

" El Bogueto haciendo queerbait no estaba en mi carta del 2026 la neta“.

“Tener que maquillar a una mujer como hombre para poderle dar un beso y generar morbo“.

"Es una mujer vestida hombre, ese wey ni de pedo sería capaz de besar a un vato“.

Cabe mencionar que esta no fue la única polémica que generó el reciente video de El Bogueto, ya que en el clip también vemos un momento donde juegan a la botella y él besa a una mujer pelirroja que muchos aseguran es Yeri Mua, en referencia a los problemas que han tenido los reguetoneros en el pasado.