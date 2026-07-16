Arantza Ruiz en La Casa de los Famosos México 2026

La Casa de los Famosos México volvió a sorprender al público esta noche pues anunció a la décima participante del reality. Tras horas de especulación en redes sociales, el público por fin pudo saber que se trata de Arantza Ruiz, una actriz, bailarina y gamer mexicana que ha conquistado a miles en redes sociales con su belleza y talento.

Como se ha hecho costumbre desde hace una semana, la noticia se dio a conocer en una transmisión en vivo en televisión y por streaming.

Arantza Ruiz es la décima habitante confirmada de La Casa de los Famosos México 2026

Luego de haberse publicado el video con las pistas de la décima habitante de La Casa de los Famosos México, los fans del programa confirmaron que veremos a Arantza Ruiz en esta cuarta temporada.

¡Hagan sus apuestas! 👀🔥 Te compartimos las pistas del DÉCIMO HABITANTE de #LaCasaDeLosFamososMx!🔥🚨

🔺 Descubre de quién se trata este jueves 16 de julio en punto de las 8:28 pm por #ViX, #LasEstrellas, #Canal5, #ElNueve y todas nuestras plataformas digitales pic.twitter.com/WGYrDgQvaZ — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) July 16, 2026

En esta ocasión, los usuarios parecieron dudar sobre la identidad de la participante al ver los indicios. Entre los nombres que circulaban en Internet estaban Ari Gameplays, su hermana, AmaBlitz, y DanyanCat, creadoras de contenido. Sin embargo, la concursante es Arantza Ruiz.

Arantza Ruiz Méndez es una actriz, bailarina, gamer y cantante mexicana que tiene 30 años. Participó en producciones de televisión como Vencer el pasado, El precio de amarte y Me atrevo a amarte, entre otras.

Conoce a los habitantes confirmados de La Casa de los Famosos México 2026

Hasta el momento, además de Arantza Ruiz, se han revelado a los siguientes famosos como parte del reality:

Ernesto Laguardia , actor, productor y conductor de televisión, originario de la Ciudad de México.

Karina Torres , creadora de contenido y conductora cercana a Wendy Guevara, originaria de Guanajuato.

Ximena Herrera , actriz, modelo y cantante boliviana.

Aldo Rendón , estilista de las estrellas, mexicano.

Moisés Peñaloza , actor y modelo originario de Tamaulipas.

Cynthia Klitbo , actriz y modelo mexicana.

Yahir , cantante mexicano, exparticipante de La Academia.

Flor Vigna , cantante argentina y ganadora de Supernova 2026.

Masad Al-Tamimi, tiktoker árabe.

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México se estrena el domingo 26 de julio a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) y se podrá seguir en vivo por el Canal de las Estrellas, y en ViX la grabación 24/7.

Puedes leer: