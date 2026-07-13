Yahir es el séptimo habitante confirmado de La Casa de los Famosos México 2026

Yahir es el séptimo habitante confirmado de La Casa de los Famosos México 2026 para la cuarta temporada del programa de telerrealidad. El cantante y actor que saltó a la fama por La Academia, ahora vuelve a probar suerte en un nuevo reality show.

Después de que se han revelado a grandes actores como Ernesto Laguardia y Ximena Herrera; así como a influencers mexicanos destacados como Karina Torres y Aldo Rendón, el intérprete de ‘Alucinado’ se suman a la competencia.

La revelación de Yahir como participante de La Casa de los Famosos México 2026 se dio como la del resto de los participantes, a través de una transmisión en vivo el lunes a las 20:30 horas.

Una vez más, las pistas indicaron desde un inicio sobre la participación del cantante, pues en el video aparecía un paisaje sonorense y guitarras sobre un escenario, así como un micrófono naranja, color característico de La Academia.

Sobre el atuendo, el público comentó que es idéntico a uno que portó recientemente cuando quiso hacerle una especie de tributo a la cantante Yuri. Otro detalle era una gorra verde.

Ellos son los habitantes confirmados de La Casa de los Famosos México 2026

Hasta el momento, se han revelado a varios participantes del programa. La lista es la siguiente:

Ernesto Laguardia , actor, productor y conductor de televisión, originario de la Ciudad de México.

Karina Torres , creadora de contenido y conductora cercana a Wendy Guevara, originaria de Guanajuato.

Ximena Herrera , actriz, modelo y cantante boliviana.

Aldo Rendón , estilista de las estrellas, mexicano.

Moisés Peñaloza , actor y modelo originario de Tamaulipas.

Cynthia Klitbo, actriz y modelo mexicana.

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2026 se estrena el domingo 26 de julio a las 20:30 horas (hora del centro de México) y se podrá seguir en vivo por el Canal de las Estrellas y en ViX la grabación 24/7.

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