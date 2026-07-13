Hombres armados tratan de robar la casa de Maza Clan | VIDEO

Maza Clan es uno de los creadores de contenido más destacados de México, reconocido por su reciente participación en La Mansión VIP. El creador de contenido reveló que recientemente sufrió de un intento de robo en su domicilio.

El mexicano exigió justicia en un video donde además, compartió imágenes de los ladrones cuando forcejean la puerta principal mientras se encontraba al interior con su esposa, Cindy Cornejo y sus hijos pequeños.

El comediante obtuvo el segundo lugar en La Mansión VIP y ha seguido creciendo en redes sociales, donde pidió ayuda para que se hiciera el video de dos personas armadas que intentaron ingresar a su casa.

Hombres armados tratan de robar la casa de Maza Clan

A través de su cuenta de Instagram, el influencer señaló que todo ocurrió el domingo 12 de julio minutos antes de la media noche, cuando escucharon que trataban de forcejar la puerta principal de la casa.

Al instante, Maza Clan reforzó la puerta al colocar seguros al interior de su casa y revisó las cámaras de seguridad. Afuera, se encontraban dos sujetos armados con gorras y el rostro cubierto que trataban de ingresar.

“La verdad siento una impotencia, un coraje y quiero que este video llegue a la persona que tenga que llegar porque se tiene que hacer justicia (…) Espero que el día de mañana me tengan a las dos personas para yo señalarlas y decirles: ‘Estas personas fueron’ (…) No sé qué quieren, no le he hecho daño a nadie, al contrario, trato de ayudar a la sociedad. Siempre me porto bien y no es justo”, dijo

Las redes sociales estallaron por los videos mostrado por Maza Clan, lamentando la inseguridad que llevó a la familia del famoso a correr un grave riesgo, aunque afortunadamente, los ladrones no lograron ingresar a su casa y no hubo mayores complicaciones.

Por su parte, el amigo de Sol León prometió que dará más detalles sobre el intento de robo, en búsqueda de conseguir justicia y evitar que sus dos hijos y su esposa se vuelvan a encontrar en una situación vulberable.

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